Дельфин
Киноафиша Дельфин

Дельфин

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Дельфин в Петербургском клубе Aurora

Музыканты группы Дельфин представят концептуальный двухдневный концерт в петербургском клубе Aurora. Зрителей ожидает уникальное музыкальное путешествие, охватывающее разные периоды творчества Дельфина. Концерты состоятся 10 и 11 октября.

Эпическая программа

В этом году сценарий музыкальной программы оказался настолько эпическим, что организаторы решили разделить его на два полноценных сценических акта. Каждый вечер предложит зрителям разные по своему настроению программы, что сделает каждое выступление неповторимым.

Магия света и звука

Концерт будет усилен фирменными световыми инсталляциями и эффектным мультимедийным шоу. Это создаст уникальную атмосферу, позволяя зрителям по-настоящему погрузиться в мир музыки Дельфина. Зрители смогут насладиться как тонкой лирикой, так и провокационной шумовой психоделикой, что сделает этот опыт еще более запоминающимся.

Не упустите возможность

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Придите и проследите сюжет, наполненный неподражаемой драматургией творчества Дельфина. Ожидайте две ночи, полные музыки, эмоций и уникальных впечатлений!

Купить билет на концерт Дельфин

Октябрь
10 октября пятница
20:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 2999 ₽
11 октября суббота
20:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 2999 ₽

Фотографии

Дельфин Дельфин Дельфин Дельфин Дельфин Дельфин Дельфин Дельфин Дельфин Дельфин Дельфин Дельфин Дельфин Дельфин Дельфин Дельфин Дельфин Дельфин Дельфин

