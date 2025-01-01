Новый концертный сезон Дельфина стартует на палубе корабля! Традиционное выступление в этом году пройдет 4 сентября в акватории канала имени Москвы.
Зрителей ждёт уникальное интерактивное шоу, где музыка, водная поверхность и бескрайнее небо объединяются в захватывающее представление. В закатных декорациях вечернего мегаполиса прозвучит специально подготовленная программа, насыщенная чувственными и проникновенными композициями Дельфина.
Приготовьтесь к тому, что в открытом воздухе дрейфующей концертной площадки ваши любимые песни зазвучат по-новому. Каждая композиция наполнит вас свежими эмоциями и оставит незабываемые впечатления. Этот вечер вы точно запомните надолго!
Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального события на водах Москвы!