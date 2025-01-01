Музыкальное путешествие с Дельфином. Концерт на палубе корабля

Новый концертный сезон Дельфина стартует на палубе корабля! Традиционное выступление в этом году пройдет 4 сентября в акватории канала имени Москвы.

Интерактивное путешествие в мир трёх стихий

Зрителей ждёт уникальное интерактивное шоу, где музыка, водная поверхность и бескрайнее небо объединяются в захватывающее представление. В закатных декорациях вечернего мегаполиса прозвучит специально подготовленная программа, насыщенная чувственными и проникновенными композициями Дельфина.

Новый взгляд на любимые песни

Приготовьтесь к тому, что в открытом воздухе дрейфующей концертной площадки ваши любимые песни зазвучат по-новому. Каждая композиция наполнит вас свежими эмоциями и оставит незабываемые впечатления. Этот вечер вы точно запомните надолго!

Расписание вечера

18:30 — посадка зрителей на корабль

23:00 — примерное время прибытия корабля обратно на причал

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального события на водах Москвы!