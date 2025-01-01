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Дельфин. Summer Sound x билайн
Билеты от 2700₽
Киноафиша Дельфин. Summer Sound x билайн

Дельфин. Summer Sound x билайн

16+
Возраст 16+
Билеты от 2700₽

О концерте/спектакле

Летний концерт Дельфина: Не упустите возможность!

Этим летом в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде пройдет уникальный концерт Дельфина в рамках Summer Sound x билайн. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником под открытым небом, и вас ждет специальный сет-лист, который не оставит равнодушным ни одного поклонника.

Неповторимая атмосфера

Творческая энергия Дельфина способна преобразить всё вокруг. Вы готовы испытать это на себе? Уникальная атмосфера, созданная музыкой и живым исполнением, сделает ваш вечер незабываемым.

VIP-зоны и комфорт

Для тех, кто хочет насладиться концертом с максимальным комфортом, предусмотрены специальные VIP-зоны:

  • Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне согласно купленным местам. Здесь вы найдете отдельный бар с расширенной картой напитков, обслуживание официантами и отдельные уборные. Лучший вид на сцену гарантирован!
  • ВИП трибуна Афиша в Т-Банке: отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне без посадочных мест. Превосходный вид на сцену и оптимальное соотношение цена-качество.

Обычные зоны

Для зрителей, которые предпочитают более демократичный подход, доступны:

  • Танцевальный партер: входной билет на концерт, пребывание в общей зоне танцевального партера.
  • Фан-зона: входной билет на концерт, пребывание в зоне, ближайшей к сцене.

Подготовьтесь заранее

Чтобы не задерживать запуск мероприятия, рекомендуем готовить билеты заранее. Это позволит вам избежать лишних хлопот и насладиться концертом в полной мере. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события лета!

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Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Дизайн завод Москва, Б.Новодмитровская, 36
19:30 от 2700 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Двор Гостинки Санкт-Петербург, Невский просп., 35, Большой Гостиный Двор
19:30 от 2500 ₽

Фотографии

Дельфин. Summer Sound x билайн Дельфин. Summer Sound x билайн Дельфин. Summer Sound x билайн Дельфин. Summer Sound x билайн Дельфин. Summer Sound x билайн Дельфин. Summer Sound x билайн Дельфин. Summer Sound x билайн Дельфин. Summer Sound x билайн Дельфин. Summer Sound x билайн Дельфин. Summer Sound x билайн Дельфин. Summer Sound x билайн Дельфин. Summer Sound x билайн Дельфин. Summer Sound x билайн Дельфин. Summer Sound x билайн Дельфин. Summer Sound x билайн Дельфин. Summer Sound x билайн Дельфин. Summer Sound x билайн Дельфин. Summer Sound x билайн Дельфин. Summer Sound x билайн

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
17 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Музыка во дворце: Шедевры итальянской классики в сиянии тысячи свечей
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17 августа в 16:00 Петровский путевой дворец
от 3800 ₽
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25 августа в 21:30 Standup Café
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