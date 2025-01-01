Дельфин. Summer Sound x билайн

Этим летом в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде пройдет уникальный концерт Дельфина в рамках Summer Sound x билайн. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником под открытым небом, и вас ждет специальный сет-лист, который не оставит равнодушным ни одного поклонника.
Творческая энергия Дельфина способна преобразить всё вокруг. Вы готовы испытать это на себе? Уникальная атмосфера, созданная музыкой и живым исполнением, сделает ваш вечер незабываемым.
Для тех, кто хочет насладиться концертом с максимальным комфортом, предусмотрены специальные VIP-зоны:
Для зрителей, которые предпочитают более демократичный подход, доступны:
Чтобы не задерживать запуск мероприятия, рекомендуем готовить билеты заранее. Это позволит вам избежать лишних хлопот и насладиться концертом в полной мере. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события лета!