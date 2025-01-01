Дельфин. Summer Sound x билайн

Летний концерт Дельфина: Не упустите возможность!

Этим летом в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде пройдет уникальный концерт Дельфина в рамках Summer Sound x билайн. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником под открытым небом, и вас ждет специальный сет-лист, который не оставит равнодушным ни одного поклонника.

Неповторимая атмосфера

Творческая энергия Дельфина способна преобразить всё вокруг. Вы готовы испытать это на себе? Уникальная атмосфера, созданная музыкой и живым исполнением, сделает ваш вечер незабываемым.

VIP-зоны и комфорт

Для тех, кто хочет насладиться концертом с максимальным комфортом, предусмотрены специальные VIP-зоны:

Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне согласно купленным местам. Здесь вы найдете отдельный бар с расширенной картой напитков, обслуживание официантами и отдельные уборные. Лучший вид на сцену гарантирован!

отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне согласно купленным местам. Здесь вы найдете отдельный бар с расширенной картой напитков, обслуживание официантами и отдельные уборные. Лучший вид на сцену гарантирован! ВИП трибуна Афиша в Т-Банке: отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне без посадочных мест. Превосходный вид на сцену и оптимальное соотношение цена-качество.

Обычные зоны

Для зрителей, которые предпочитают более демократичный подход, доступны:

Танцевальный партер: входной билет на концерт, пребывание в общей зоне танцевального партера.

входной билет на концерт, пребывание в общей зоне танцевального партера. Фан-зона: входной билет на концерт, пребывание в зоне, ближайшей к сцене.

Подготовьтесь заранее

Чтобы не задерживать запуск мероприятия, рекомендуем готовить билеты заранее. Это позволит вам избежать лишних хлопот и насладиться концертом в полной мере. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события лета!