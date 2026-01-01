Дельфин. Summer Sound х билайн

Дельфин с большими летними концертами на фестивале Summer Sound х билайн

Летние концерты Дельфина обещают стать настоящим музыкальным событием для поклонников в столице. Музыкант подготовил обширную концертную программу, в которую вошли как главные хиты, так и эксклюзивные премьеры.

Концерты пройдут под открытым небом, что создаст особую атмосферу для зрителей. Значимой частью программы станет предварительное прослушивание новых треков из грядущего полноформатного альбома. Этот новый материал откроет новое измерение в творческой вселенной Дельфина.

Состав музыкальной команды также был обновлён. Новые участники расширяют звуковое пространство, придавая знакомым произведениям дополнительные выразительные средства. Это позволит по-новому оценить любимые композиции.

