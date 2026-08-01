Дельфин. Особенный концерт под открытым небом

Концерт под открытым небом в парке Маяковского

Летний театр в парке Маяковского создаёт особую атмосферу, где музыка звучит иначе, глубже и ближе. Это уникальное место обеспечит яркие эмоции и незабываемые впечатления для всех любителей качественного звучания.

Контрасты эмоций и энергии

Зрители смогут насладиться диапазоном музыкальных настроений - от проникновенной лирики до мощных, взрывных треков. Живое исполнение станет настоящим переживанием, которое держит в напряжении до самого конца.

Уникальный сет-лист

Концерт предложит зрителям любимые песни, актуальные треки и редкие, переосмысленные композиции. Это станет настоящей музыкальной историей, которая увлечет каждого слушателя.

Простор и атмосфера

Амфитеатр парка Маяковского с открытой сценой, ритм большого города и теплый закатный свет августа создадут идеальные условия для вечернего отдыха под звуки музыки.