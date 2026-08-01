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Дельфин. Особенный концерт под открытым небом
Киноафиша Дельфин. Особенный концерт под открытым небом

Дельфин. Особенный концерт под открытым небом

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт под открытым небом в парке Маяковского

Летний театр в парке Маяковского создаёт особую атмосферу, где музыка звучит иначе, глубже и ближе. Это уникальное место обеспечит яркие эмоции и незабываемые впечатления для всех любителей качественного звучания.

Контрасты эмоций и энергии

Зрители смогут насладиться диапазоном музыкальных настроений - от проникновенной лирики до мощных, взрывных треков. Живое исполнение станет настоящим переживанием, которое держит в напряжении до самого конца.

Уникальный сет-лист

Концерт предложит зрителям любимые песни, актуальные треки и редкие, переосмысленные композиции. Это станет настоящей музыкальной историей, которая увлечет каждого слушателя.

Простор и атмосфера

Амфитеатр парка Маяковского с открытой сценой, ритм большого города и теплый закатный свет августа создадут идеальные условия для вечернего отдыха под звуки музыки.

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В других городах
Август
28 августа пятница
19:30
Летний театр в парке Маяковского Екатеринбург, Мичурина, 230, корп. 25
от 2500 ₽

Фотографии

Дельфин. Особенный концерт под открытым небом Дельфин. Особенный концерт под открытым небом Дельфин. Особенный концерт под открытым небом Дельфин. Особенный концерт под открытым небом Дельфин. Особенный концерт под открытым небом Дельфин. Особенный концерт под открытым небом Дельфин. Особенный концерт под открытым небом

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