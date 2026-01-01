Оповещения от Киноафиши
12+
О концерте

Первый сольный концерт группы «Дела поважнее» в Ростове-на-Дону

Группа «Дела поважнее» готовит для своих поклонников долгожданный сольный концерт в Ростове-на-Дону. Музыканты выступят в баре «Шо/ты?», где порадуют зрителей как старыми хитами, так и новыми композициями.

Программа вечера

В программе концерта запланировано совместное пение под такие популярные песни, как «На пороге» и «Пятница». Это отличная возможность для зрителей не только насладиться музыкой, но и активно участвовать в исполнении любимых треков.

История группы

Коллектив «Дела поважнее» возник в 2018 году, когда два музыканта начали писать песни для своих друзей. С тех пор группа существенно расширила свою аудиторию и готова порадовать всех ценителей акустической музыки живым выступлением в Ростове.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера! Группа ждет вас, чтобы устроить незабываемую встречу и порадовать своим творчеством.

Апрель
18 апреля суббота
18:00
Бар «Шо/ты?» Ростов-на-Дону, Станиславского, 50
от 1000 ₽

