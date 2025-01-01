Del Tremens с оркестром

Музыкальное путешествие с Del Tremens в Филармонии Триумф

Del Tremens – это имя знакомо каждому любителю рок-музыки в Перми. Музыканты этой группы регулярно радуют зрителей яркими выступлениями, как в сольном формате, так и в составе своей команды. Их кавер-версии известных хитов всегда вызывают восторг, однако сами музыканты не любят, когда их называют «кавер-группой». За их плечами – полноформатный альбом и несколько оригинальных синглов.

На своем ближайшем концерте в Филармонии Триумф Del Tremens порадует публику не только собственными композициями, но и всемирно известными песнями в новых, неожиданных интерпретациях. Группа планирует удивить даже самых искушенных зрителей, подготовив каверы не только на рок-хиты, но и на экзотическую латиноамериканскую музыку, испанское фламенко и тонкие, вдумчивые баллады.

Чтобы создать атмосферу настоящего музыкального путешествия, Del Tremens объединит усилия с камерным оркестром. Это сотрудничество обещает сделать концерт незабываемым событием для всех любителей музыки. Так что не упустите возможность насладиться уникальным сочетанием рок-звучания и классических мелодий!