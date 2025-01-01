Меню
Декоратор, или Наглядные доказательства
16+
Режиссер Юлия Орлова
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Тайны и секреты в комедии «Декоратор, или наглядные доказательства»

Приглашаем вас на комедию положений по пьесе Дональда Черчилля «Декоратор, или наглядные доказательства». Эта увлекательная история о том, как однажды маленький секрет может обернуться большим скандалом, уже готова покорить сердца зрителей.

Сюжет

Сколько бы мы ни старались оберегать свои тайны, одна оплошность может разрушить все старания. В нашем спектакле тайное становится явным, когда на пороге появляется рассерженная дама. Скандал кажется неизбежным, но, как это часто бывает, помощь приходит с неожиданной стороны. Главное – суметь воспользоваться этой помощью, даже если у нежданного спасителя свои интересы на происходящее.

Актерский состав

На сцене вас ждут талантливые актеры: Елена Симоненко, Павел Сотников и Марина Осинина, которые подарят зрителям незабываемые эмоции и яркие образы.

Режиссура

Спектакль поставлен под руководством режиссера Юлии Орловой, известной своим уникальным подходом к классическим произведениям.

Интересные факты

  • Пьеса Дональда Черчилля была написана в 1960-х годах и до сих пор остается актуальной благодаря своим универсальным темам.
  • Комедии положений неизменно привлекают зрителей своей динамикой и внезапными поворотами сюжета.

Не упустите возможность стать свидетелем этой увлекательной истории! Ждем вас на премьере!

