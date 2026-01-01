Деконструкция: разбор знаковых фильмов

Проект «Деконструкция» приглашает зрителей стать соучастниками увлекательных выпусков с ведущими экспертами. Во время мероприятий здесь осуществляют разбор и анализ знаковых фильмов мирового кинематографа.

На предстоящей встрече мы вместе с нашими спикерами погрузимся в детальный анализ трех фильмов:

«Пржевальский» (1951)

«Собачье сердце» (1988)

«Исход: цари и боги»

Специалисты постараются вникнуть, в каких пропорциях в произведениях смешаны вымысел и реальность, предоставляя зрителям уникальные insights и новые перспективы.

Наши спикеры

Станислав Дробышевский — антрополог, кандидат биологических наук и доцент кафедры антропологии МГУ имени Ломоносова. Он является научным редактором и признанным популяризатором науки в России.

Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог с богатым опытом, он также имеет опыт службы в армии в качестве военного врача и подполковника медицинской службы запаса.

Максим Лебедев — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН и руководитель Центра археологии нильской долины. С опытом работы в Египте и Судане более 15 лет, он возглавляет российско-египетскую археологическую экспедицию на Гебель эль-Нур (Средний Египет).