Деконструкция: Взгляд на Кинематограф через Призму Истории

Проект «Деконструкция» приглашает вас погрузиться в мир кино с уникальной программой, где эксперты, учёные и авторы разбирают знаковые фильмы мирового кинематографа. Если вы хотите стать не только зрителем, но и соучастником увлекательных разговоров, это мероприятие для вас.

Темы Разборов

В сентябрьской программе вас ожидают два захватывающих разбора: исторические фильмы «Гладиатор» и «Гладиатор 2» с историком-публицистом Клима Жуковым. Также мы углубимся в фильм «Исход: Цари и Боги» (другое название «Исход: Боги и Короли») вместе с египтологом Максимом Лебедевым. На мероприятии мы выясним, что является вымыслом, а что — реальными историческими фактами. Зрители смогут задать вопросы нашим экспертам и получить ответы на самые интересные темы.

Не требуется предварительный просмотр фильмов: перед началом разбора мы покажем краткие видео с описанием сюжета и основными драматургическими элементами. Это позволит вам легко погрузиться в обсуждение.

О Лекторах

Клим Жуков — историк-медиевист, публицист и писатель, специализирующийся на исторической реконструкции и фехтовании. Он — эксперт в области военной археологии и один из самых известных популяризаторов истории.

Максим Лебедев — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН и руководитель Центра археологии нильской долины. Сначала работал в Египте и Судане более 15 лет, также он является начальником российско-египетской археологической экспедиции в Гебель эль-Нур (Средний Египет).

Присоединяйтесь к нам на мероприятии и получите возможность взглянуть на любимые фильмы под новым углом!