Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Деконструкция Live. Москва. Станислав Дробышевский и Клим Жуков
Киноафиша Деконструкция Live. Москва. Станислав Дробышевский и Клим Жуков

Деконструкция Live. Москва. Станислав Дробышевский и Клим Жуков

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Деконструкция: Взгляд на Кинематограф через Призму Истории

Проект «Деконструкция» приглашает вас погрузиться в мир кино с уникальной программой, где эксперты, учёные и авторы разбирают знаковые фильмы мирового кинематографа. Если вы хотите стать не только зрителем, но и соучастником увлекательных разговоров, это мероприятие для вас.

Темы Разборов

В сентябрьской программе вас ожидают два захватывающих разбора: исторические фильмы «Гладиатор» и «Гладиатор 2» с историком-публицистом Клима Жуковым. Также мы углубимся в фильм «Исход: Цари и Боги» (другое название «Исход: Боги и Короли») вместе с египтологом Максимом Лебедевым. На мероприятии мы выясним, что является вымыслом, а что — реальными историческими фактами. Зрители смогут задать вопросы нашим экспертам и получить ответы на самые интересные темы.

Не требуется предварительный просмотр фильмов: перед началом разбора мы покажем краткие видео с описанием сюжета и основными драматургическими элементами. Это позволит вам легко погрузиться в обсуждение.

О Лекторах

Клим Жуков — историк-медиевист, публицист и писатель, специализирующийся на исторической реконструкции и фехтовании. Он — эксперт в области военной археологии и один из самых известных популяризаторов истории.

Максим Лебедев — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН и руководитель Центра археологии нильской долины. Сначала работал в Египте и Судане более 15 лет, также он является начальником российско-египетской археологической экспедиции в Гебель эль-Нур (Средний Египет).

Присоединяйтесь к нам на мероприятии и получите возможность взглянуть на любимые фильмы под новым углом!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
18:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
19 сентября в 12:00 Музей «В Тишине»
от 820 ₽
Дом занимательной науки
6+
Интерактивный
Дом занимательной науки
16 ноября в 10:00 Музей музыки
от 100 ₽
6+
Экскурсия Интерактивный
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
29 сентября в 16:00 Музей «В Тишине»
от 1250 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше