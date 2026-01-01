Деконструкция: разбор знаковых фильмов

Проект «Деконструкция» приглашает зрителей стать частью захватывающих выпусков с самыми популярными спикерами программы. В рамках «Деконструкции» эксперты, учёные иCreators уникального контента разбирают знаковые фильмы мирового кинематографа.

На этом мероприятии мы вместе с нашими спикерами проведём анализ трёх культовых фильмов: «Пржевальский» 1951 года, «Собачье сердце» 1988 года и «Исход: цари и боги». С помощью глубоких исследований мы постараемся понять, в каких же пропорциях в этих произведениях смешались вымысел и реальность.

Наши лектора

Станислав Дробышевский – антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Он является научным редактором портала antropogenez.ru и одним из самых известных популяризаторов науки в России.

Алексей Водовозов – российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории и токсиколог, в прошлом он служил военным врачом и был подполковником медицинской службы запаса.

Максим Лебедев – кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Он руководит Центром археологии нильской долины и провёл более 15 лет, работая в Египте и Судане. Максим также является начальником российско-египетской археологической экспедиции в Гебель эль-Нур.

Возрастное ограничение: 6+