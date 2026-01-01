Спектакль Декамерон

«Декамерон» Бокаччо в театре «Зазеркалье»

«Декамерон» — это музыкальный спектакль, основанный на знаменитом произведении Джованни Бокаччо. В центре сюжета — юноши и дамы, которые спасаются от эпидемии за городом. Вместе они рассказывают друг другу увлекательные истории, знакомя зрителей с миром средневековых страстей и интриг.

Спектакль организован театром «Зазеркалье», который славится своими камерными оперными формами. Особенность этой постановки заключается в оригинальном сочетании литературного шедевра Бокаччо с мадригалами Клаудио Монтеверди. Это делает «Декамерон» уникальным явлением в мире театра.

Спектакль привлечет внимание как любителей драматического искусства, так и ценителей классической музыки. Для зрителей подготовлены десять мадригалов Монтеверди, которые перекликаются с новеллами Бокаччо, создавая гармоничное целое.

Не пропустите возможность увидеть это замечательное соединение классической литературы и музыки на сцене театра «Зазеркалье»!