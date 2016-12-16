Dekadance. Предновогодний концерт

Предновогодний концерт DEKADANCE в клубе 16 тонн

Умеешь дарить Верность и светить Ярче солнца? Хочешь, чтобы всегда была Пьяная весна и Бесконечное лето? Если внутри что-то отозвалось — этот концерт для тебя.

Музыкальная палитра DEKADANCE

DEKADANCE — это не просто группа. Это музыка сумерек перед рассветом, лиричный альтернативный рок, который сочетает в себе элементы металла и инди. Их песни о жажде верить в лучшее, даже когда за окном декабрь, слякоть и ночь в четыре часа дня.

Терапия светом

Каждая композиция группы учит нас не бояться. Их треки полны смелости и красоты, что вдохновляет слушателей находить свою силу и надежду. Вас ждёт предновогодняя терапия светом, которая подарит яркие эмоции и зарядит положительной энергией.

И помните: даже в самую длинную ночь где-то рядом танцует Бесконечное лето. Не упустите возможность посетить этот уникальный концерт!