Декабрьский вечер. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

Предновогоднее музыкальное путешествие

Приглашаем всех петербуржцев на удивительный концерт под эгидой художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Концерты этого уникального союза музыкантов являются настоящим открытием в концертной практике Петербурга. Словно на музыкальном экспрессе, вы проедете через калейдоскоп стран, эпох и стилей, за один вечер узнав больше, чем за целый филармонический абонемент.

Программа концерта

«Декабрьский вечер» – это программа, в которой соединились опусы величайших композиторов от барокко до романтизма. В центре внимания окажется краеугольный камень музыкальной летописи – Иоганн Себастьян Бах, который представит блистательную эпоху барокко.

Гармония классицизма будет отражена в музыке Моцарта и Бетховена, а романтизм зазвучит через произведения Шопена. В исполнении лауреатов международных конкурсов и солистов Фестивального оркестра Санкт-Петербурга вы услышите шедевры, которые пробуждают самые глубокие чувства.

Факты о концерте

В программе: Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен.

Продолжительность концерта – 1,5 часа без антракта.

Рекомендовано для слушателей старше 6 лет.

Возможно небольшое изменение в программе.

Не упустите возможность погрузиться в музыкальное волшебство и стать частью этого захватывающего события!