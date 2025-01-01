Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Декабрьский вечер. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен
Киноафиша Декабрьский вечер. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

Декабрьский вечер. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

6+
Возраст 6+

О концерте

Предновогоднее музыкальное путешествие

Приглашаем всех петербуржцев на удивительный концерт под эгидой художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Концерты этого уникального союза музыкантов являются настоящим открытием в концертной практике Петербурга. Словно на музыкальном экспрессе, вы проедете через калейдоскоп стран, эпох и стилей, за один вечер узнав больше, чем за целый филармонический абонемент.

Программа концерта

«Декабрьский вечер» – это программа, в которой соединились опусы величайших композиторов от барокко до романтизма. В центре внимания окажется краеугольный камень музыкальной летописи – Иоганн Себастьян Бах, который представит блистательную эпоху барокко.

Гармония классицизма будет отражена в музыке Моцарта и Бетховена, а романтизм зазвучит через произведения Шопена. В исполнении лауреатов международных конкурсов и солистов Фестивального оркестра Санкт-Петербурга вы услышите шедевры, которые пробуждают самые глубокие чувства.

Факты о концерте

  • В программе: Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен.
  • Продолжительность концерта – 1,5 часа без антракта.
  • Рекомендовано для слушателей старше 6 лет.
  • Возможно небольшое изменение в программе.

Не упустите возможность погрузиться в музыкальное волшебство и стать частью этого захватывающего события!

Купить билет на концерт Декабрьский вечер. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Концертный зал духовой академии Воронцова Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 1/44
от 800 ₽

В ближайшие дни

Стивен Хокинг: Вселенная и музыка
12+
Классическая музыка
Стивен Хокинг: Вселенная и музыка
7 февраля в 15:00 Дом Кочневой
от 700 ₽
Рок-хиты на органе при свечах
6+
Рок
Рок-хиты на органе при свечах
13 декабря в 20:30 Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского
от 1600 ₽
Вечер балета при свечах
6+
Классическая музыка
Вечер балета при свечах
11 февраля в 20:00 Дом Архитектора
от 2800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше