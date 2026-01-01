Презентация нового альбома «Antidote» от Деформ в Петербурге

15 февраля в Петербурге пройдет яркое событие для любителей готической музыки — презентация нового альбома «Antidote» от ветеранов российского готического движения Деформ. Этот коллектив с более чем 20-летним музыкальным опытом приглашает вас на уникальный сеанс борьбы с медиаугрозами.

На презентации вы станете первыми слушателями, которые получат «антидот» для защиты от медийных вирусов, столь распространенных в нашем мире. Программа концерта включает не только новые треки, но и лучшие хиты за годы творчества группы, которые отражают мрачные реалии жизни и эмоции страданий.

Что ожидать от концерта

Концерт Деформ обещает быть незабываемым: концептуальное шоу будет сочетать в себе продуманный эпатаж и бешеную энергетику харизматичного фронтмена. Высокий профессионализм музыкантов делает каждое выступление особенным и запоминающимся.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и не дайте шансам на заразить вашу душу — приходите на презентацию альбома «Antidote» и окунитесь в мир настоящего gothic industrial!