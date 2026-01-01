Defne
6+
О концерте

Концерт Defne в клубе Соль

Приглашаем вас на незабываемый концерт Defne, который состоится в клубе Соль в Казани. Это уникальное событие представит татарскую сирену, успешно объединяющую этнические традиции и современные музыкальные тенденции.

Неповторимый стиль

Defne привносит в свои выступления неподдельную магию татарского языка. Её проникновенный вокал и яркие мелодии, основанные на тюркских мотивах, создают неповторимое звучание в жанре этно-поп. Каждый её концерт — это не просто выступление, а истинный праздник музыки и культуры.

Зачем посетить концерт?

Если вы стремитесь насладиться живым исполнением, наполненным искренностью и страстью, не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Концерт Defne — это шанс не только насладиться музыкой, но и узнать больше о татарской культуре и её современных интерпретациях.

Приходите, будет интересно!

Июнь
19 июня пятница
19:00
Соль Казань, Профсоюзная, 22

