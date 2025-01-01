Deep Purple в Алматы

Легенды хард-рока Deep Purple снова в Алматы

22 апреля 2026 года на сцене Almaty Arena появится культовая британская рок-группа Deep Purple. Это событие станет долгожданным для поклонников, ведь музыканты вернутся в Казахстан после почти 20-летнего перерыва с большим живым концертом.

История успеха Deep Purple

Deep Purple — коллектив, который в конце 1960-х годов задал рок-настроение эпохи и изменил представление о звучании тяжелого жанра. В 1975 году группа попала в Книгу рекордов Гиннесса как «самая громкая группа в мире». За время своего существования Deep Purple не раз меняли состав, но в 2026 году на сцену выйдут: Иэн Пейс, Роджер Гловер, Иэн Гиллан, Дон Эйри и Саймон Макбрайд.

Ранее, в 2006 году, Deep Purple уже собирали полный зал в Алматы в рамках мирового тура Rapture Of The Deep.

VIP-пакет и важная информация

Дополнительно к вашему билету можно приобрести VIP-пакет Meet & Greet Upgrade на сайте группы. Стоимость VIP-пакета не включает входной билет на концерт, который нужно приобретать отдельно. Обратите внимание, что вход на мероприятие возможен только при наличии действующего билета.

Также напоминаем, что купленные билеты обмену и возврату не подлежат.

Ожидаемое событие 2026 года

Возвращение Deep Purple в Казахстан — одно из самых ожидаемых рок-событий этого года. Не упустите шанс стать частью истории и встретиться с легендами!