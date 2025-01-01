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Deep Purple & Pink Floyd Tribute: Dipped in Purple
Билеты от 800₽
Киноафиша Deep Purple & Pink Floyd Tribute: Dipped in Purple

Deep Purple & Pink Floyd Tribute: Dipped in Purple

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Новое трибьют-шоу от группы Dipped In Purple

Группа Dipped In Purple, официально исполняющая хиты легендарной группы Deep Purple, представляет новое захватывающее трибьют-шоу, расширяющее горизонты музыкальных путешествий. Это уникальное событие состоит из двух частей, каждая из которых обещает быть зрелищем.

Первая часть: хиты Deep Purple, Rainbow и Whitesnake

В первой части шоу зрителей ждут знаменитые композиции из репертуара Deep Purple, а также хиты Rainbow и Whitesnake. Эти легендарные рок-группы, ставшие частью истории хард-рока, будут исполнены с такой же мощью и энергетикой, которые делают эти песни вечными.

Вторая часть: музыкальное преображение в Pink Floyd

Вторая часть шоу — это полное перевоплощение в атмосферу Pink Floyd. Музыканты группы Dipped In Purple воссоздадут незабываемую атмосферу и музыкальные элементы, которые сделали Pink Floyd культовыми, включая световые и видеоэффекты, усиливающие восприятие.

Профессионализм и опыт

Группа Dipped In Purple состоит из высококлассных музыкантов с большим опытом в хард-рок жанре, что позволяет им точно и мастерски передавать дух и энергию своих кумиров, оставаясь верными оригинальному звучанию и стилю.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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