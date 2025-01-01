Меню
Дедушка Мороз чуть не проспал Новый год
Киноафиша Дедушка Мороз чуть не проспал Новый год

Спектакль Дедушка Мороз чуть не проспал Новый год

Постановка
Театр Терезы Дуровой 0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+
О спектакле

Интерактивный новогодний спектакль в Театре Терезы Дуровой

Театр Терезы Дуровой приглашает зрителей на новогодний спектакль «Дедушка Мороз чуть не проспал Новый год» режиссёра Ольги Сидоркевич. Это уникальное представление наполнено игровыми интерактивными элементами как в фойе, так и в зале, что сделает ваш вечер незабываемым.

Сюжет

События спектакля развиваются вокруг того, как Дедушка Мороз чуть не проспал Новый год. Но на счастье, его успели разбудить двое братьев Морозилкиных. Вместе с юными зрителями они помогают Дедушке подготовиться к долгожданному празднику. От действий детей зависит, успеет ли Дед Мороз доставить подарки жителям маленького заснеженного городка.

Интерактивный формат

В этом спектакле дети становятся не просто зрителями, а активными участниками событий. Персонажи выходят к зрителям для общения, а дети смогут участвовать в ловле убегающего валенка, будить Деда Мороза и водить хороводы под ёлкой. Это идеальная возможность для детей и родителей провести время вместе в атмосфере волшебства и радости.

Для всей семьи

Спектакль будет интересен не только детям, но и родителям, которые ценят активное участие в новогодних представлениях. Это отличный способ окунуться в атмосферу праздника и создать незабываемые воспоминания.

Декабрь
Январь
27 декабря суббота
13:30
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
30 декабря вторник
11:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
2 января пятница
11:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
13:30
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
3 января суббота
11:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
13:30
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
4 января воскресенье
11:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
13:30
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
5 января понедельник
11:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
13:30
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
10 января суббота
11:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
13:30
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
11 января воскресенье
11:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
13:30
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽

Фотографии

Дедушка Мороз чуть не проспал Новый год Дедушка Мороз чуть не проспал Новый год Дедушка Мороз чуть не проспал Новый год Дедушка Мороз чуть не проспал Новый год Дедушка Мороз чуть не проспал Новый год Дедушка Мороз чуть не проспал Новый год Дедушка Мороз чуть не проспал Новый год

