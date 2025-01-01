Интерактивный новогодний спектакль в Театре Терезы Дуровой

Театр Терезы Дуровой приглашает зрителей на новогодний спектакль «Дедушка Мороз чуть не проспал Новый год» режиссёра Ольги Сидоркевич. Это уникальное представление наполнено игровыми интерактивными элементами как в фойе, так и в зале, что сделает ваш вечер незабываемым.

Сюжет

События спектакля развиваются вокруг того, как Дедушка Мороз чуть не проспал Новый год. Но на счастье, его успели разбудить двое братьев Морозилкиных. Вместе с юными зрителями они помогают Дедушке подготовиться к долгожданному празднику. От действий детей зависит, успеет ли Дед Мороз доставить подарки жителям маленького заснеженного городка.

Интерактивный формат

В этом спектакле дети становятся не просто зрителями, а активными участниками событий. Персонажи выходят к зрителям для общения, а дети смогут участвовать в ловле убегающего валенка, будить Деда Мороза и водить хороводы под ёлкой. Это идеальная возможность для детей и родителей провести время вместе в атмосфере волшебства и радости.

Для всей семьи

Спектакль будет интересен не только детям, но и родителям, которые ценят активное участие в новогодних представлениях. Это отличный способ окунуться в атмосферу праздника и создать незабываемые воспоминания.