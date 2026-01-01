Спектакль Дедушка Крылов и его басни

Дедушка Крылов и его басни
6+
Продолжительность 100 минут
О спектакле

Спектакль по басням Ивана Андреевича Крылова

В ГБУК г. Москвы «ФЦ Москва» пройдет спектакль, основанный на знаменитых баснях Ивана Андреевича Крылова. Зрители встретятся с озорной девочкой Катей, которая познакомит их с яркими и поучительными героями этих timeless произведений.

Знакомство с героями

Катя, погружаясь в мир басен, вдруг начинает узнавать в их персонажах себя и своих друзей. Это открытие делает спектакль особенно близким и понятным для зрителей всех возрастов.

Яркие персонажи

На сцене оживут как хорошо известные, так и слегка подзабытые герои: Глупая Ворона и хитрая Лисица, несговорчивые Лебедь, Рак и Щука. Каждый из этих персонажей приносит свою уникальную историю, отражая различные аспекты человеческой натуры.

Классика с театральной интерпретацией

Спектакль выделяется оригинальной театральной интерпретацией классических басен. Актеры разыгрывают их «в лицах», добавляя комедийные элементы и жизненные ситуации, которые не оставят равнодушными никого в зале.

Не упустите возможность насладиться этим ярким и красочным спектаклем, который соединяет в себе классику литературы и театральное искусство!

