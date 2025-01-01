Меню
Дедовский свитер
Билеты от 800₽
Киноафиша Дедовский свитер

Дедовский свитер

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт "Дедовского свитера" в Складе №3

24 октября в Складе №3 состоится сольный концерт группы "Дедовский свитер". Это яркое событие порадует поклонников инди, пост-панка и эмо — жанров, которые группа искусно сочетает в своем репертуаре.

Музыка нового поколения

Группа "Дедовский свитер" представляет собой одни из самых талантливых звёзд нового поколения на российской сцене гитарной музыки. Их композиции не только запоминаются, но и затрагивают самые глубинные чувства слушателей. В их творчестве гармонично переплетаются различные музыкальные стили, что позволяет каждому найти что-то родное.

Эмоции и атмосфера

Каждое выступление группы — это не просто концерт, а целый мир погасших огней и тонкого льда, где узнаваемый голос ведёт зрителей по зыбкой грани между эмоциями и действительностью. Музыканты сумеют не только развлечь, но и заставить подумать, ведь их песни всегда читаются как откровения времени.

Не упустите возможность

Не пропустите шанс окунуться в атмосферу этого уникального концерта и испытать всю палитру эмоций, которые "Дедовский свитер" готов предложить. Приходите и будьте готовы к музыкальному путешествию, наполненному страстью и энергией!

24 октября
Склад №3 Москва, М.Семеновская, 5, стр. 2
19:00 от 800 ₽

