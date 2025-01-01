«Дедовский свитер»: Музыка и эмоции в одном флаконе

«Дедовский свитер» — Инди-проект Александра Олейника, молодого артиста и автора песен, представляет собой группу-хамелеон, которая с дерзостью и мастерством чередует различные музыкальные жанры.

Музыкальные эксперименты

Музыканты из «Дедовского свитера» органично звучат в таких стилях, как постпанк, эмо и даже драм-энд-бейс. Их песни привлекают внимание не только мелодией, но и эмоциональными, трепетными текстами.

Уникальное звучание

Честный и нарочито «сырой» звук, а также фактурное исполнение делают их выступления незабываемыми. Фронтмен проекта использует разнообразные типы вокала, что добавляет особую атмосферу каждому концерту.

Поддержка на сцене

В рамках предстоящего выступления «Дедовского свитера» питерских гостей поддержит проект «Тоня кто?». Это будет отличная возможность для зрителей насладиться музыкальным разнообразием и энергией двух интересных коллективов.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!