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Дедовский свитер
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Дедовский свитер

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Дедовский свитер»: Музыка и эмоции в одном флаконе

«Дедовский свитер» — Инди-проект Александра Олейника, молодого артиста и автора песен, представляет собой группу-хамелеон, которая с дерзостью и мастерством чередует различные музыкальные жанры.

Музыкальные эксперименты

Музыканты из «Дедовского свитера» органично звучат в таких стилях, как постпанк, эмо и даже драм-энд-бейс. Их песни привлекают внимание не только мелодией, но и эмоциональными, трепетными текстами.

Уникальное звучание

Честный и нарочито «сырой» звук, а также фактурное исполнение делают их выступления незабываемыми. Фронтмен проекта использует разнообразные типы вокала, что добавляет особую атмосферу каждому концерту.

Поддержка на сцене

В рамках предстоящего выступления «Дедовского свитера» питерских гостей поддержит проект «Тоня кто?». Это будет отличная возможность для зрителей насладиться музыкальным разнообразием и энергией двух интересных коллективов.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Ласточка Санкт-Петербург, Транспортный пер., 10а
19:00 от 700 ₽

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