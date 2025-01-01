Спектакль Дед Мороз, вернись!

Традиционная Кремлёвская Ёлка в Нижнем Новгороде

Традиционная Кремлёвская Ёлка в Нижнем Новгороде продолжает радовать зрителей в Кремлевском концертном зале. Это новогоднее музыкальное представление обещает незабываемые приключения, встречи с друзьями и знакомыми, а также проводы Зимы и встречу Весны.

Что вас ждет на представлении

В программе спектакля: захватывающие метеосводки и увлекательный поиск груза, выпавшего из вертолета. На сцене выступят артисты Нижегородской филармонии и юные воспитанники школы-студии Ансамбля народной песни и танца «Любава». Мастера сцены создадут атмосферу новогоднего волшебства, насыщая спектакль музыкальными номерами и радостными моментами.

После спектакля

После представления всех гостей приглашают в фойе на хоровод вокруг Кремлевской елки под руководством Деда Мороза и Снегурочки. Это отличная возможность продолжить праздник в каком-то более интерактивном формате и сделать незабываемые фотографии.

Кому подойдет спектакль

Представление особенно понравится семьям с детьми, которые ценят музыкальные новогодние истории и любят традиционные праздничные атрибуты. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу зимнего волшебства!