Спектакль Дед Мороз, вернись!

Дед Мороз, вернись!
0+
Традиционная Кремлёвская Ёлка в Нижнем Новгороде

Традиционная Кремлёвская Ёлка в Нижнем Новгороде продолжает радовать зрителей в Кремлевском концертном зале. Это новогоднее музыкальное представление обещает незабываемые приключения, встречи с друзьями и знакомыми, а также проводы Зимы и встречу Весны.

Что вас ждет на представлении

В программе спектакля: захватывающие метеосводки и увлекательный поиск груза, выпавшего из вертолета. На сцене выступят артисты Нижегородской филармонии и юные воспитанники школы-студии Ансамбля народной песни и танца «Любава». Мастера сцены создадут атмосферу новогоднего волшебства, насыщая спектакль музыкальными номерами и радостными моментами.

После спектакля

После представления всех гостей приглашают в фойе на хоровод вокруг Кремлевской елки под руководством Деда Мороза и Снегурочки. Это отличная возможность продолжить праздник в каком-то более интерактивном формате и сделать незабываемые фотографии.

Кому подойдет спектакль

Представление особенно понравится семьям с детьми, которые ценят музыкальные новогодние истории и любят традиционные праздничные атрибуты. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу зимнего волшебства!

Декабрь
Январь
26 декабря пятница
14:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 500 ₽
27 декабря суббота
14:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 500 ₽
16:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 500 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 500 ₽
14:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 500 ₽
17:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 500 ₽
29 декабря понедельник
14:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 500 ₽
30 декабря вторник
11:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 500 ₽
2 января пятница
11:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 500 ₽
14:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 500 ₽
3 января суббота
11:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 500 ₽
4 января воскресенье
14:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 500 ₽
5 января понедельник
11:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 500 ₽
6 января вторник
14:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 500 ₽

