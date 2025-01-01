Дед Мороз и Солнце

Приглашаем вас на необычный концерт, который порадует любителей классической музыки! Исполнитель: заслуженный артист Республики Абхазия, солист Абхазской государственной филармонии имени Р. Д. Гумба, лауреат премии «Органист года — 2022» Лука Гаделия.
В программе звучат произведения великих композиторов:
Интересно, что «Карнавалы животных» Сен-Санса написаны как развлекательное произведение для детей и взрослых. В каждом из его частей олицетворены разные животные, а «Лебедь» стал не только шедевром, но и символом нежности и грации.
Обратите внимание: в программе возможны изменения.
Не упустите возможность насладиться музыкой в исполнении талантливого артиста! Будем рады видеть вас на концерте!