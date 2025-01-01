Меню
Дед Мороз и Солнце
6+
Музыкальный вечер с Лукой Гаделией в Пермской филармонии

Приглашаем вас на необычный концерт, который порадует любителей классической музыки! Исполнитель: заслуженный артист Республики Абхазия, солист Абхазской государственной филармонии имени Р. Д. Гумба, лауреат премии «Органист года — 2022» Лука Гаделия.

Программа вечера

В программе звучат произведения великих композиторов:

  • Пётр Чайковский — «Детский альбом», «Времена года»
  • Камиль Сен-Санс — «Лебедь», «Аквариум» из цикла «Карнавал животных»
  • И. С. Бах — Токката ре-минор
  • Эдвард Григ — «В пещере горного короля»

Интересные факты

Интересно, что «Карнавалы животных» Сен-Санса написаны как развлекательное произведение для детей и взрослых. В каждом из его частей олицетворены разные животные, а «Лебедь» стал не только шедевром, но и символом нежности и грации.

Обратите внимание: в программе возможны изменения.

Не упустите возможность насладиться музыкой в исполнении талантливого артиста! Будем рады видеть вас на концерте!

Пермь, 27 декабря
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
12:00 от 500 ₽

