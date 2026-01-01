Спектакль Дед Мороз и Снегурочка в сказке о дружбе Тигренка и Медвежонка

Новогодняя сказка про дружбу

Приглашаем вас на добрый и трогательный спектакль о дружбе Тигрёнка и Медвежонка. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они подарят незабываемое праздничное настроение.

Яркие моменты праздника

Нарядная ёлка

Чудесные подарки

Вкусные конфеты

Для детей

Эта сказка научит маленьких зрителей ценить дружбу, видеть красоту мира и делать правильные выборы в жизни.

Для взрослых

История напомнит о важных ценностях: заботе о близких, умении замечать доброе и не бояться быть собой.

Праздничное настроение для всей семьи

Спектакль тронет сердца и самых маленьких детей, и взрослых, напоминая, что Новый год — время тепла, любви и чуда.