Спектакль Дед Мороз и Снегурочка в сказке о дружбе Тигренка и Медвежонка

Приглашаем вас на добрый и трогательный спектакль о дружбе Тигрёнка и Медвежонка. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они подарят незабываемое праздничное настроение.
Яркие моменты праздника
Для детей
Эта сказка научит маленьких зрителей ценить дружбу, видеть красоту мира и делать правильные выборы в жизни.
Для взрослых
История напомнит о важных ценностях: заботе о близких, умении замечать доброе и не бояться быть собой.
Праздничное настроение для всей семьи
Спектакль тронет сердца и самых маленьких детей, и взрослых, напоминая, что Новый год — время тепла, любви и чуда.