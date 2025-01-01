Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
DEATHCHANNEL
Билеты от 1000₽
Киноафиша DEATHCHANNEL

DEATHCHANNEL

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Энергия на сцене: группа DEATHCHANNEL в клубе Eclipse

В клубе Eclipse (Москва) выступит группа DEATHCHANNEL. Их тексты заряжают мотивацией и вдохновляют на преодоление преград. Лайвы DEATHCHANNEL превращаются в спарринг между артистами и зрителями, где команда акцентирует внимание на взаимодействии с публикой. Группа стремится показать, что сила доступна каждому, независимо от социальной принадлежности. Такое выступление обязательно понравится любителям энергичной музыки и активного общения с артистами.

Динамика и мотивация

Идея Deathchannel — стать одной из самых динамичных групп, исполняющих музыку на русском языке. Это проявляется не только в текстах, полных бесконечной мотивации — всегда идти к своей цели и преодолевать любые преграды, но и в лайвах, которые раскаляют зал.

Спарринг с публикой

Выступления Deathchannel — это не просто демонстрация репетированного материала. Группа создает настоящее спортивное зрелище, где взаимодействие артиста и зрителей становится центральным элементом шоу. Музыка начинается в бурном ритме и захватывает внимание присутствующих с первого трека до последнего, энергоемкого брейкдауна.

Сильный месседж

Главная задача DEATHCHANNEL — показать, что каждый может быть сильным как физически, так и ментально, независимо от социальной группы. В их музыке и выступлениях упор делается на доступность силы и преодоление барьеров. Одним словом, DEATHCHANNEL — это ACTION.

Купить билет на концерт DEATHCHANNEL

Помощь с билетами
Февраль
6 февраля пятница
19:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
27 декабря в 18:00 Comedy Hall
от 1290 ₽
Balkanimans Band
16+
Балканская музыка
Balkanimans Band
27 января в 20:30 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Мираж
12+
Поп
Мираж
5 января в 19:30 Фольклорный центр «Москва»
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше