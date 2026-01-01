Концерт группы DEAD BLONDE в МТС Live Холл Воронеж

Приглашаем поклонников энергичной музыки на концерт группы DEAD BLONDE! Артисты представят свой новый альбом, который обещает стать настоящим событием в мире рок-музыки. Гостей ожидает мощная энергетика, впечатляющие декорации и зажигательные хиты, которые хорошо известны всем фанатам группы.

В программе запланировано множество ярких и насыщенных выступлений, которые не оставят равнодушными любителей живой музыки. DEAD BLONDE славится своим уникальным стилем и яркими шоу, что превращает каждый концерт в незабываемое событие.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и зарядиться положительной энергией на полный вечер!