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Dead Blonde
Киноафиша Dead Blonde

Dead Blonde

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт группы DEAD BLONDE в МТС Live Холл Воронеж

Приглашаем поклонников энергичной музыки на концерт группы DEAD BLONDE! Артисты представят свой новый альбом, который обещает стать настоящим событием в мире рок-музыки. Гостей ожидает мощная энергетика, впечатляющие декорации и зажигательные хиты, которые хорошо известны всем фанатам группы.

В программе запланировано множество ярких и насыщенных выступлений, которые не оставят равнодушными любителей живой музыки. DEAD BLONDE славится своим уникальным стилем и яркими шоу, что превращает каждый концерт в незабываемое событие.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и зарядиться положительной энергией на полный вечер!

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В других городах
Ноябрь
7 ноября суббота
20:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 2000 ₽

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