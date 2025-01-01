Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Dead Blonde
Билеты от 1999₽
Киноафиша Dead Blonde

Dead Blonde

12+
Возраст 12+
Билеты от 1999₽

О концерте/спектакле

Возвращение DEAD BLONDE с сольными концертами!

Мы так долго ждали, и это наконец случилось! Большие сольные концерты DEAD BLONDE уже на подходе. Не упустите возможность увидеть это невероятное шоу в двух крупнейших городах России!

Концерты DEAD BLONDE в Москве и Петербурге

  • Санкт-Петербург: 12 октября, клуб A2
  • Москва: 18 октября, VK Stadium

Что ожидать?

После долгого перерыва DEAD BLONDE возвращается с уникальной программой для каждого города. Гостей ждёт непередаваемая атмосфера русской романтики, традиционный дресс-код и, конечно, ваши счастливые улыбки!

Актуальные слова от артистки

«Я безумно соскучилась по концертам! Очень волнуюсь, ведь впервые собираю такие большие площадки, очень сильно жду вас всех!» - делится своими эмоциями артистка.

Не пропустите

DEAD BLONDE известна своим оригинальным стилем и атмосферными выступлениями. Каждый концерт превращается в настоящее событие, полное эмоций и неожиданных сюрпризов. Не пропустите шанс стать частью этого уникального шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
20:00 от 1999 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
20:00 от 1999 ₽

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6 января в 17:00 Standup Café
от 1200 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
31 августа в 18:45 Руки вверх!
от 1290 ₽
Jazz Mix It
18+
Джаз
Jazz Mix It
17 сентября в 20:30 Союз композиторов
от 900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше