Возвращение DEAD BLONDE с сольными концертами!

Мы так долго ждали, и это наконец случилось! Большие сольные концерты DEAD BLONDE уже на подходе. Не упустите возможность увидеть это невероятное шоу в двух крупнейших городах России!

Концерты DEAD BLONDE в Москве и Петербурге

Санкт-Петербург: 12 октября, клуб A2

12 октября, клуб A2 Москва: 18 октября, VK Stadium

Что ожидать?

После долгого перерыва DEAD BLONDE возвращается с уникальной программой для каждого города. Гостей ждёт непередаваемая атмосфера русской романтики, традиционный дресс-код и, конечно, ваши счастливые улыбки!

Актуальные слова от артистки

«Я безумно соскучилась по концертам! Очень волнуюсь, ведь впервые собираю такие большие площадки, очень сильно жду вас всех!» - делится своими эмоциями артистка.

Не пропустите

DEAD BLONDE известна своим оригинальным стилем и атмосферными выступлениями. Каждый концерт превращается в настоящее событие, полное эмоций и неожиданных сюрпризов. Не пропустите шанс стать частью этого уникального шоу!