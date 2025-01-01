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De Luxe Lounge Jazz
Билеты от 1000₽
Киноафиша De Luxe Lounge Jazz

De Luxe Lounge Jazz

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Vintage Jazz

Погрузитесь в атмосферу изысканных мелодий и тонкой красоты с нашей новой программой Deluxe Lounge Vintage Jazz. Это уникальное музыкальное путешествие перенесет вас в золотую эпоху джаза, когда каждый аккорд звучал с элегантностью, а музыка напоминала шёпот дорогих вечеров.

Что вас ждет?

  • Тёплое звучание винтажного джаза
  • Уютная lounge-атмосфера, где время будто замедляется
  • Отличная кухня и десерты, которые дополнят ваш вечер
  • Любимые мелодии в живом исполнении, созданные для наслаждения каждым мгновением

Этот вечер предназначен для тех, кто ценит музыку, не требующую спешки. Музыку, которая наполняет пространство светом, лёгкой грустью и вдохновением. Подарите себе встречу с настоящей эстетикой джаза — Deluxe Lounge Vintage Jazz — это место, где музыка становится стилем жизни.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 1000 ₽
4 августа
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 1000 ₽

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