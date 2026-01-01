DDX Fitness Fest 2027

Фитнес-фестиваль под открытым небом в Коломенском

В музее-заповеднике состоится DDX Fitness Fest — масштабное событие для любителей активного образа жизни. Это фитнес-фестиваль соберёт лучших инструкторов и экспертов в области спорта, которые проведут уникальные мастер-классы на свежем воздухе.

Посетители смогут попробовать различные направления фитнеса, включая йогу, зумбу, кроссфит и много других. Вы сможете узнать о новых трендах в фитнесе и получить советы по здоровому образу жизни от профессионалов.

Ddx Fitness Fest — это не только занятия, но и возможность познакомиться с единомышленниками и провести время с пользой для здоровья. Не упустите шанс стать частью этого яркого события!