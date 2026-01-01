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DDX Fitness Fest 2027
Билеты от 990₽
Киноафиша DDX Fitness Fest 2027

DDX Fitness Fest 2027

6+
Возраст 6+
Билеты от 990₽

О концерте

Фитнес-фестиваль под открытым небом в Коломенском

В музее-заповеднике состоится DDX Fitness Fest — масштабное событие для любителей активного образа жизни. Это фитнес-фестиваль соберёт лучших инструкторов и экспертов в области спорта, которые проведут уникальные мастер-классы на свежем воздухе.

Посетители смогут попробовать различные направления фитнеса, включая йогу, зумбу, кроссфит и много других. Вы сможете узнать о новых трендах в фитнесе и получить советы по здоровому образу жизни от профессионалов.

Ddx Fitness Fest — это не только занятия, но и возможность познакомиться с единомышленниками и провести время с пользой для здоровья. Не упустите шанс стать частью этого яркого события!

Купить билет на концерт DDX Fitness Fest 2027

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Июль
24 июля суббота
11:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 990 ₽
25 июля воскресенье
11:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 990 ₽

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