Дайте Два. День рождения группы и Люси Маховой

Вторая часть двойного альбома «Кутёж и интриги» на сцене клуба «16 тонн»

В московском клубе «16 тонн Арбат» группа «Дайте Два» представит вторую часть своего двойного альбома «Кутёж и интриги». На этом уникальном выступлении зрителей ждут не только новые музыкальные произведения, но и специальные гости.

Тройное торжество

Этот концерт станет особенным не только из-за выхода альбома, но и в честь дня рождения основательницы группы Л. Б. Маховой. Такой тройной праздник обещает быть насыщенным и запоминающимся, приносит атмосферу настоящего праздника.

Что ожидать от выступления?

Спектакль будет насыщенным как музыкальными номерами, так и интерактивными элементами, которые вовлекут зрителей в процесс. Группа известна своей харизмой и энергией на сцене, что делает каждое их выступление уникальным.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера! Будьте готовы к зрелищному шоу, полному музыки, эмоций и, конечно, интриг. Долгожданный концерт обещает оставить яркие впечатления на долгое время.