Дайте Два. День рождения группы и Люси Маховой

Приглашаем вас на уникальное событие в клубе «16 тонн»!
На протяжении вечера зрителей ждут яркие выступления, незабываемые музыкальные номера и специальные гости. Группа «Дайте Два» исполнит свои самые популярные хиты, а также новые композиции, которые уже успели завоевать сердца поклонников.
Люси Махова, обладающая уникальным голосом и харизмой, порадует зрителей своими незабываемыми исполнениями. Ее песни пронизаны глубокими чувствами и искренностью, что делает каждое выступление поистине особенным.
Концерт состоится в клубе «16 тонн» в Москве. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!
Приходите и наслаждайтесь живой музыкой, атмосферой праздника и общением с любимыми артистами!