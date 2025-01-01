Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дайте Два. День рождения группы и Люси Маховой
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дайте Два. День рождения группы и Люси Маховой

Дайте Два. День рождения группы и Люси Маховой

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

День рождения группы «Дайте Два» и Люси Маховой в клубе 16 тонн

Приглашаем вас на уникальное событие в клубе «16 тонн»! 

Что ожидать на концерте?

На протяжении вечера зрителей ждут яркие выступления, незабываемые музыкальные номера и специальные гости. Группа «Дайте Два» исполнит свои самые популярные хиты, а также новые композиции, которые уже успели завоевать сердца поклонников.

Люси Махова: звезда вечера

Люси Махова, обладающая уникальным голосом и харизмой, порадует зрителей своими незабываемыми исполнениями. Ее песни пронизаны глубокими чувствами и искренностью, что делает каждое выступление поистине особенным.

Интересные факты о группе «Дайте Два»

  • Группа была основана в 2010 году и быстро завоевала популярность благодаря своим уникальным музыкальным стилям.
  • В репертуаре «Дайте Два» можно услышать элементы рока, попа и даже фолка.
  • Группа активно участвует в различных благотворительных мероприятиях и социальных проектах.

Где и когда?

Концерт состоится в клубе «16 тонн» в Москве. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Приходите и наслаждайтесь живой музыкой, атмосферой праздника и общением с любимыми артистами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 ноября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
18+
Юмор
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
21 октября в 19:00 Arma Lounge
от 990 ₽
Алёна Апина
18+
Поп
Алёна Апина
21 августа в 21:00 Petter
от 5500 ₽
Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге
6+
Классическая музыка
Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге
3 августа в 19:00 Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше