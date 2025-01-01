Days of Suffering: Vomitous Mass, Maledicted, Нордстронг

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Days of Suffering», который состоится 15 ноября в клубе «Академия». Это вечер, наполненный мощными звуками и эмоциями, который не оставит равнодушным ни одного поклонника тяжелой музыки.
На сцене выступят три легендарные группы:
Концерт обещает быть не только музыкальным, но и зрелищным. Каждая группа представит свои лучшие хиты, а также новинки из грядущих альбомов. Это отличная возможность увидеть любимых исполнителей вживую и окунуться в атмосферу мощной музыки.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события! Мы ждем вас на концерте «Days of Suffering»!