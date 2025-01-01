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Киноафиша Days of Suffering: Vomitous Mass, Maledicted, Нордстронг

Days of Suffering: Vomitous Mass, Maledicted, Нордстронг

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Vomitous Mass, Maledicted, Нордстронг на одном концерте

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Days of Suffering», который состоится 15 ноября в клубе «Академия». Это вечер, наполненный мощными звуками и эмоциями, который не оставит равнодушным ни одного поклонника тяжелой музыки.

Участники концерта

На сцене выступят три легендарные группы:

  • Vomitous Mass — коллектив, известный своими агрессивными риффами и мощным вокалом. Их музыка объединяет элементы дэт-метала и грайндкора.
  • Maledicted — группа из Екатеринбурга, которая прославилась своими мрачными текстами и атмосферными мелодиями. 
  • Нордстронг — проект, который смешивает элементы пост-метала и прогрессивного рока, создавая уникальный звуковой ландшафт.

Что ожидать?

Концерт обещает быть не только музыкальным, но и зрелищным. Каждая группа представит свои лучшие хиты, а также новинки из грядущих альбомов. Это отличная возможность увидеть любимых исполнителей вживую и окунуться в атмосферу мощной музыки.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события! Мы ждем вас на концерте «Days of Suffering»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 6 ноября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
20:00 от 600 ₽
Казань, 7 ноября
Арт-пространство «Библиотека» Казань, Кремлевская, 21
20:00 от 600 ₽
Пермь, 9 ноября
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
20:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 10 ноября
Syndrome Bar Екатеринбург, Антона Валека, 12
20:00 от 600 ₽
Челябинск, 12 ноября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
20:00 от 600 ₽
Самара, 14 ноября
Подвал Самара, Галактионовская, 46
20:00 от 600 ₽
Краснодар, 19 ноября
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
20:00 от 600 ₽
Ростов-на-Дону, 20 ноября
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
20:00 от 600 ₽
Воронеж, 21 ноября
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
20:00 от 600 ₽

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