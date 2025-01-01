Days of Suffering: Vomitous Mass, Maledicted, Нордстронг

Vomitous Mass, Maledicted, Нордстронг на одном концерте

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Days of Suffering», который состоится 15 ноября в клубе «Академия». Это вечер, наполненный мощными звуками и эмоциями, который не оставит равнодушным ни одного поклонника тяжелой музыки.

Участники концерта

На сцене выступят три легендарные группы:

Vomitous Mass — коллектив, известный своими агрессивными риффами и мощным вокалом. Их музыка объединяет элементы дэт-метала и грайндкора.

— коллектив, известный своими агрессивными риффами и мощным вокалом. Их музыка объединяет элементы дэт-метала и грайндкора. Maledicted — группа из Екатеринбурга, которая прославилась своими мрачными текстами и атмосферными мелодиями.

— группа из Екатеринбурга, которая прославилась своими мрачными текстами и атмосферными мелодиями. Нордстронг — проект, который смешивает элементы пост-метала и прогрессивного рока, создавая уникальный звуковой ландшафт.

Что ожидать?

Концерт обещает быть не только музыкальным, но и зрелищным. Каждая группа представит свои лучшие хиты, а также новинки из грядущих альбомов. Это отличная возможность увидеть любимых исполнителей вживую и окунуться в атмосферу мощной музыки.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события! Мы ждем вас на концерте «Days of Suffering»!