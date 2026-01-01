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Дай найти слова
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Спектакль Дай найти слова

Любовная переписка Пауля Целана и Ингеборг Бахман 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль на основе переписки писательницы и поэта

Спектакль «Дай найти слова» основан на документальной переписке двух выдающихся авторов XX века — писательницы Ингеборг Бахман и поэта Пауля Целана. Эти творцы в своем искусстве переосмыслили художественный язык послевоенного времени, оставив значимый след в литературе.

История любви

Книга «Время сердца» представляет собой многолетний диалог между двумя крупнейшими фигурами литературы. Это не просто обмен мыслями; это история большой любви, рассказанная от первых лиц и наделенная поэтической силой — единственным возможным средством передачи глубоких чувств.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который откроет перед вами мир интимных переживаний и мощной эмоциональной нагрузки.

Режиссер
Андрей Слепухин
В ролях
Алиса Золоткова
Иван Стрюк

Фотографии

Дай найти слова Дай найти слова Дай найти слова Дай найти слова Дай найти слова Дай найти слова
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