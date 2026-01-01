Спектакль на основе переписки писательницы и поэта

Спектакль «Дай найти слова» основан на документальной переписке двух выдающихся авторов XX века — писательницы Ингеборг Бахман и поэта Пауля Целана. Эти творцы в своем искусстве переосмыслили художественный язык послевоенного времени, оставив значимый след в литературе.

История любви

Книга «Время сердца» представляет собой многолетний диалог между двумя крупнейшими фигурами литературы. Это не просто обмен мыслями; это история большой любви, рассказанная от первых лиц и наделенная поэтической силой — единственным возможным средством передачи глубоких чувств.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который откроет перед вами мир интимных переживаний и мощной эмоциональной нагрузки.