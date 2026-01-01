David Lynch

Музыка и визуализация: концерт, вдохновленный Дэвидом Линчем, в Планетарии

Планетарий приглашает на уникальный музыкально-визуальный концерт, посвященный великолепным саундтрекам из фильмов одного из самых загадочных режиссеров — Дэвида Линча. В программе — ретроспектива культовых композиций и инструментальных произведений, которые стали неотъемлемой частью его кинематографа.

Культовые произведения

Зрители смогут насладиться мелодиями из знаменитых фильмов, таких как «Твин Пикс», «Шоссе в никуда», «Синий бархат» и «Голова-ластик». Эти композиции, насыщенные мистикой, тревогой и гипнотическим очарованием, будут звучать в сопровождении атмосферного видеоряда на куполе Планетария, который усиливает впечатление от музыки.

Состав музыкантов

Саксофон — Антон Рязанов

Клавиши, вокал — Анастасия Карпешина

Контрабас, вокал — Ангелина Гридина

Барабаны — Алексей Кожемякин

Не упустите возможность стать частью этого уникального вечера, где музыка и визуальные элементы создадут неповторимую атмосферу, вдохновленную гениальным миром Дэвида Линча.