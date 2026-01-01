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David Lynch
Киноафиша David Lynch

David Lynch

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка и визуализация: концерт, вдохновленный Дэвидом Линчем, в Планетарии

Планетарий приглашает на уникальный музыкально-визуальный концерт, посвященный великолепным саундтрекам из фильмов одного из самых загадочных режиссеров — Дэвида Линча. В программе — ретроспектива культовых композиций и инструментальных произведений, которые стали неотъемлемой частью его кинематографа.

Культовые произведения

Зрители смогут насладиться мелодиями из знаменитых фильмов, таких как «Твин Пикс», «Шоссе в никуда», «Синий бархат» и «Голова-ластик». Эти композиции, насыщенные мистикой, тревогой и гипнотическим очарованием, будут звучать в сопровождении атмосферного видеоряда на куполе Планетария, который усиливает впечатление от музыки.

Состав музыкантов

  • Саксофон — Антон Рязанов
  • Клавиши, вокал — Анастасия Карпешина
  • Контрабас, вокал — Ангелина Гридина
  • Барабаны — Алексей Кожемякин

Не упустите возможность стать частью этого уникального вечера, где музыка и визуальные элементы создадут неповторимую атмосферу, вдохновленную гениальным миром Дэвида Линча.

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В других городах
Сентябрь
23 сентября среда
21:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 1300 ₽

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