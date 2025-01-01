David Lynch. Трибьют-концерт

Планетарий приглашает зрителей на уникальный музыкально-визуальный концерт, посвященный саундтрекам к фильмам одного из самых загадочных режиссеров — Дэвида Линча. Это событие обещает стать незабываемым погружением в кинематографическую Вселенную, полную мистики и тревоги.
В программе концерта — ретроспектива культовых композиций и инструментальных произведений, ставших неотъемлемой частью фильмов Линча. Зрители смогут насладиться мелодиями из таких шедевров, как:
Каждая из этих мелодий наполнена гипнотическим очарованием и создает атмосферу, способную перенести зрителя в мир Линча.
Концерт пройдет в сопровождении атмосферного видеоряда на куполе Планетария. Это дополнение усиливает впечатление и создает эффект полного погружения в творчество режиссера.
Музыкальное сопровождение обеспечат талантливые музыканты:
Не упустите возможность погрузиться в завораживающий мир звуков и образов, созданный Дэвидом Линчем. Концерт состоится в Планетарии — месте, где искусство и наука встречаются в едином пространстве.