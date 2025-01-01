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David Lynch. Трибьют-концерт
Киноафиша David Lynch. Трибьют-концерт

David Lynch. Трибьют-концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в мир Дэвида Линча

Планетарий приглашает зрителей на уникальный музыкально-визуальный концерт, посвященный саундтрекам к фильмам одного из самых загадочных режиссеров — Дэвида Линча. Это событие обещает стать незабываемым погружением в кинематографическую Вселенную, полную мистики и тревоги.

Программа концерта

В программе концерта — ретроспектива культовых композиций и инструментальных произведений, ставших неотъемлемой частью фильмов Линча. Зрители смогут насладиться мелодиями из таких шедевров, как:

  • «Твин Пикс»
  • «Шоссе в никуда»
  • «Синий бархат»
  • «Голова-ластик»

Каждая из этих мелодий наполнена гипнотическим очарованием и создает атмосферу, способную перенести зрителя в мир Линча.

Атмосферный видеоряд

Концерт пройдет в сопровождении атмосферного видеоряда на куполе Планетария. Это дополнение усиливает впечатление и создает эффект полного погружения в творчество режиссера.

Состав исполнителей

Музыкальное сопровождение обеспечат талантливые музыканты:

  • Саксофон: Антон Рязанов
  • Клавиши, вокал: Анастасия Карпешина
  • Контрабас, вокал: Ангелина Гридина
  • Барабаны: Алексей Кожемякин

Не упустите возможность погрузиться в завораживающий мир звуков и образов, созданный Дэвидом Линчем. Концерт состоится в Планетарии — месте, где искусство и наука встречаются в едином пространстве.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 1300 ₽

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