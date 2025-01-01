David Lynch. Трибьют-концерт

Погружение в мир Дэвида Линча

Планетарий приглашает зрителей на уникальный музыкально-визуальный концерт, посвященный саундтрекам к фильмам одного из самых загадочных режиссеров — Дэвида Линча. Это событие обещает стать незабываемым погружением в кинематографическую Вселенную, полную мистики и тревоги.

Программа концерта

В программе концерта — ретроспектива культовых композиций и инструментальных произведений, ставших неотъемлемой частью фильмов Линча. Зрители смогут насладиться мелодиями из таких шедевров, как:

«Твин Пикс»

«Шоссе в никуда»

«Синий бархат»

«Голова-ластик»

Каждая из этих мелодий наполнена гипнотическим очарованием и создает атмосферу, способную перенести зрителя в мир Линча.

Атмосферный видеоряд

Концерт пройдет в сопровождении атмосферного видеоряда на куполе Планетария. Это дополнение усиливает впечатление и создает эффект полного погружения в творчество режиссера.

Состав исполнителей

Музыкальное сопровождение обеспечат талантливые музыканты:

Саксофон: Антон Рязанов

Антон Рязанов Клавиши, вокал: Анастасия Карпешина

Анастасия Карпешина Контрабас, вокал: Ангелина Гридина

Ангелина Гридина Барабаны: Алексей Кожемякин

Не упустите возможность погрузиться в завораживающий мир звуков и образов, созданный Дэвидом Линчем. Концерт состоится в Планетарии — месте, где искусство и наука встречаются в едином пространстве.