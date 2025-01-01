Меню
Давид Квахаджелидзе. Проверка материала
Билеты от 1000₽
Давид Квахаджелидзе. Проверка материала

Давид Квахаджелидзе. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Проверочный стендап-концерт Давида Квахаджелидзе

Давид Квахаджелидзе — стендап-комик из Осетии, которого знают и любят за умение искренне и с юмором говорить о важном. Его стиль выступлений балансирует между иронией и философией, что делает каждое шоу уникальным и запоминающимся.

Что ожидать от концерта?

На этом стендап-концерте Давид затронет жизненные темы, с которыми сможет себя идентифицировать каждый зритель. Обостренное чувство юмора и умение находить комические моменты в будничных ситуациях создают атмосферу легкости и непринужденности.

Почему стоит посетить?

Участие в концерте — это возможность не только повеселиться, но и задуматься над важными аспектами жизни с неожиданной, смешной стороны. Не упустите шанс увидеть Давида Квахаджелидзе в действии, его производство — это настоящий праздник для любителей стендапа!

Февраль
14 февраля суббота
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽

