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Билеты
Давид Хачатрян. Летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2025
Билеты от 3800₽
Киноафиша Давид Хачатрян. Летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2025

Давид Хачатрян. Летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2025

12+
Возраст 12+
Билеты от 3800₽

О концерте/спектакле

Летние концерты фортепианной музыки в Доме культуры «ГЭС-2»

Дом культуры «ГЭС-2» в партнерстве с фестивалем Pianissimo представляют уникальную программу летних концертов фортепианной музыки. Это событие продолжает международный культурный диалог и приглашает зрителей насладиться выступлениями ярких представителей нового поколения мировой фортепианной сцены.

Участники концертов

В летней программе 2025 года выступят талантливые пианисты из разных уголков мира, включая:

  • Джордж Харлионо (Великобритания)
  • Рон Максим Хуанг (Германия)
  • Тео Сингх (Бразилия)
  • Чжинву Бэ (Южная Корея)
  • Фарук Калайджи (Турция)
  • Давид Хачатрян (Армения)
  • Александр Доронин (Россия)
  • Дмитрий Шишкин (Россия)
  • Кирилл Роговой (Россия)

О Давиде Хачатряне

Одним из ярких участников концертов станет Давид Хачатрян, родившийся в 2006 году. Этот молодой пианист учился в Уральском музыкальном колледже при Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского под руководством Ларисы Куценко и Натальи Пановой. В настоящее время он завершает обучение в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, где продолжает занятия у Наталии Трулль.

Давид является лауреатом нескольких престижных конкурсов, среди которых:

  • Уральский международный конкурс юных пианистов имени С. С. Прокофьева (Екатеринбург)
  • Международный конкурс пианистов Klavissimo! (Екатеринбург)
  • Международный конкурс пианистов имени Владимира Крайнева (Москва)
  • Международный конкурс пианистов Harmonium Online Plus (Малайзия)

Кроме того, он является стипендиатом Фонда Владимира Спивакова и фонда «Новые имена», что подчеркивает его талант и перспективы на музыкальной сцене.

Не упустите возможность стать частью этого культурного события и насладиться выступлениями восходящих звезд фортепианного искусства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
20:00 от 3800 ₽

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