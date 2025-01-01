Давид Хачатрян. Летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2025

Летние концерты фортепианной музыки в Доме культуры «ГЭС-2»

Дом культуры «ГЭС-2» в партнерстве с фестивалем Pianissimo представляют уникальную программу летних концертов фортепианной музыки. Это событие продолжает международный культурный диалог и приглашает зрителей насладиться выступлениями ярких представителей нового поколения мировой фортепианной сцены.

Участники концертов

В летней программе 2025 года выступят талантливые пианисты из разных уголков мира, включая:

Джордж Харлионо (Великобритания)

Рон Максим Хуанг (Германия)

Тео Сингх (Бразилия)

Чжинву Бэ (Южная Корея)

Фарук Калайджи (Турция)

Давид Хачатрян (Армения)

Александр Доронин (Россия)

Дмитрий Шишкин (Россия)

Кирилл Роговой (Россия)

О Давиде Хачатряне

Одним из ярких участников концертов станет Давид Хачатрян, родившийся в 2006 году. Этот молодой пианист учился в Уральском музыкальном колледже при Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского под руководством Ларисы Куценко и Натальи Пановой. В настоящее время он завершает обучение в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, где продолжает занятия у Наталии Трулль.

Давид является лауреатом нескольких престижных конкурсов, среди которых:

Уральский международный конкурс юных пианистов имени С. С. Прокофьева (Екатеринбург)

Международный конкурс пианистов Klavissimo! (Екатеринбург)

Международный конкурс пианистов имени Владимира Крайнева (Москва)

Международный конкурс пианистов Harmonium Online Plus (Малайзия)

Кроме того, он является стипендиатом Фонда Владимира Спивакова и фонда «Новые имена», что подчеркивает его талант и перспективы на музыкальной сцене.

Не упустите возможность стать частью этого культурного события и насладиться выступлениями восходящих звезд фортепианного искусства!