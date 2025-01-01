Давид Хачатрян. Летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2025

Дом культуры «ГЭС-2» в партнерстве с фестивалем Pianissimo представляют уникальную программу летних концертов фортепианной музыки. Это событие продолжает международный культурный диалог и приглашает зрителей насладиться выступлениями ярких представителей нового поколения мировой фортепианной сцены.
В летней программе 2025 года выступят талантливые пианисты из разных уголков мира, включая:
Одним из ярких участников концертов станет Давид Хачатрян, родившийся в 2006 году. Этот молодой пианист учился в Уральском музыкальном колледже при Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского под руководством Ларисы Куценко и Натальи Пановой. В настоящее время он завершает обучение в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, где продолжает занятия у Наталии Трулль.
Давид является лауреатом нескольких престижных конкурсов, среди которых:
Кроме того, он является стипендиатом Фонда Владимира Спивакова и фонда «Новые имена», что подчеркивает его талант и перспективы на музыкальной сцене.
Не упустите возможность стать частью этого культурного события и насладиться выступлениями восходящих звезд фортепианного искусства!