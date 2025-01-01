Спектакль Давайте негромко

Творческий вечер Александра Олешко

Александр Олешко объясняет выбор названия так: «Сегодняшние зрители часто подвергаются слишком громкому воздействию: это и чрезмерно громкие фонограммы на концертах, и агрессивное повышение звука в рекламе, и навязчивое продвижение товаров и исполнителей. Пусть наши встречи будут иными — искренними, сердечными, негромкими».

Место исполнения мечты

Олешко добавляет: «Арт-кафе — это уникальное место, где можно петь, читать стихи, рассказывать истории, делиться чувствами или даже признаваться в любви. Здесь можно исполнить мечту».

Музыкальное сопровождение

Каждый вечер программы отличается разнообразием. На таких вечерах Александру Олешко аккомпанировали талантливые музыканты: Левон Оганезов, Семён Мильштейн с его оркестром, ансамбль “Косинский-оркестр”, оркестр “Тромбон-шоу” под руководством Максима Пиганова и другие.