Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Давайте негромко
Билеты от 2400₽
Киноафиша Давайте негромко

Спектакль Давайте негромко

Постановка
Театр им. Вахтангова 12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

Творческий вечер Александра Олешко

Александр Олешко объясняет выбор названия так: «Сегодняшние зрители часто подвергаются слишком громкому воздействию: это и чрезмерно громкие фонограммы на концертах, и агрессивное повышение звука в рекламе, и навязчивое продвижение товаров и исполнителей. Пусть наши встречи будут иными — искренними, сердечными, негромкими».

Место исполнения мечты

Олешко добавляет: «Арт-кафе — это уникальное место, где можно петь, читать стихи, рассказывать истории, делиться чувствами или даже признаваться в любви. Здесь можно исполнить мечту».

Музыкальное сопровождение

Каждый вечер программы отличается разнообразием. На таких вечерах Александру Олешко аккомпанировали талантливые музыканты: Левон Оганезов, Семён Мильштейн с его оркестром, ансамбль “Косинский-оркестр”, оркестр “Тромбон-шоу” под руководством Максима Пиганова и другие.

В ролях
Александр Олешко

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 2400 ₽

Фотографии

Давайте негромко Давайте негромко Давайте негромко Давайте негромко Давайте негромко Давайте негромко Давайте негромко Давайте негромко Давайте негромко Давайте негромко Давайте негромко Давайте негромко Давайте негромко Давайте негромко Давайте негромко Давайте негромко Давайте негромко Давайте негромко Давайте негромко

В ближайшие дни

Цветы для Элджернона
12+
Драма
Цветы для Элджернона
30 августа в 16:00 Фламенкерия
от 1600 ₽
Два мужа по цене одного
16+
Комедия
Два мужа по цене одного
22 ноября в 19:00 Театр комедии. Сцена на Олимпийском
от 1500 ₽
Счастливый случай
16+
Комедия
Счастливый случай
23 ноября в 14:00 Высоцкий
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше