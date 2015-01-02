Спектакль Давайте чокнемся!

Спектакль о том, как в канун Нового года происходят настоящие чудеса...

Сказочной увертюрой этой истории становится стук в дверь, который кардинально меняет жизнь нашей главной героини. В одной квартире, «прикованные друг к другу», живут две женщины - самые родные и близкие друг другу люди: мать - Софья Михайловна, властно и тщательно влияющая на судьбу дочери, при смерти, и дочь - Татьяна пятидесяти лет. Вновь появившиеся в жизни Татьяны герои - Игорь и Дина, жизнь которых не складывалась удачно, «примерили» на себя роли, придуманные Татьяной и ее матерью, и плавно влились в них, превращая игру в реальность.

Темы пьесы

Взаимоотношения между матерью и дочерью, мужчиной и женщиной, семейная жизнь, одиночество, наказание за содеянный проступок - темы, поднятые автором пьесы, бесконечно талантливым драматургом Натальей Птушкиной.

Интересный факт: Наталья Птушкина - один из самых известных современных драматургов, чьи пьесы ставятся на сценах многих театров России и за рубежом. Ее работы отличаются глубоким психологизмом и тонким юмором, что делает их особенно привлекательными для зрителей.