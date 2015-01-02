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Давайте чокнемся!
Киноафиша Давайте чокнемся!

Спектакль Давайте чокнемся!

12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о том, как в канун Нового года происходят настоящие чудеса...

Сказочной увертюрой этой истории становится стук в дверь, который кардинально меняет жизнь нашей главной героини. В одной квартире, «прикованные друг к другу», живут две женщины - самые родные и близкие друг другу люди: мать - Софья Михайловна, властно и тщательно влияющая на судьбу дочери, при смерти, и дочь - Татьяна пятидесяти лет. Вновь появившиеся в жизни Татьяны герои - Игорь и Дина, жизнь которых не складывалась удачно, «примерили» на себя роли, придуманные Татьяной и ее матерью, и плавно влились в них, превращая игру в реальность.

Темы пьесы

Взаимоотношения между матерью и дочерью, мужчиной и женщиной, семейная жизнь, одиночество, наказание за содеянный проступок - темы, поднятые автором пьесы, бесконечно талантливым драматургом Натальей Птушкиной.

Интересный факт: Наталья Птушкина - один из самых известных современных драматургов, чьи пьесы ставятся на сценах многих театров России и за рубежом. Ее работы отличаются глубоким психологизмом и тонким юмором, что делает их особенно привлекательными для зрителей.

Режиссер
Михаил Славский
В ролях
Софья Горелик
Зоя Буряк
Валентина Панина
Игорь Лепихин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 3 января
Нижегородский ДК железнодорожников Нижний Новгород, Июльских Дней, 1а
18:00 от 800 ₽

Фотографии

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