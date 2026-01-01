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Киноафиша Давай играть, Пух!

Спектакль Давай играть, Пух!

Постановка
Театр драматических импровизаций 0+
Режиссер Ольга Цветкова
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Театральный праздник с Кристофером Робином и его друзьями

Добро пожаловать в удивительный мир Кристофера Робина! Здесь вас ждут его любимые игрушки: Винни-Пух, Пятачок, Ослик Иа-Иа и Сова. Вместе с ними юные зрители смогут не только знакомиться, но и участвовать в волшебных приключениях.

Интерактивное театральное действие

В этом интерактивном спектакле дети выходят на сцену вместе с актёрами. Они смогут участвовать в чаепитии, сочинять сказки и даже отправиться на Северный Полюс к Деду Морозу. Там их ждёт настоящая ёлка и подарки – атмосфера настоящего праздника!

Творчество и веселье

На протяжении целого часа маленькие зрители будут творить на сцене, создавая незабываемые моменты радости как для себя, так и для своих родителей. Спектакль не только развлекает, но и знакомит детей с театральным искусством, пробуждая их творческое воображение.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу детства и волшебства! Приходите с детьми, чтобы вместе создать незабываемые воспоминания в компании любимых персонажей!

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