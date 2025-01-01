Спектакль Дарья Юрская. Тэффи со скрипкой

Вечер рассказов Надежды Тэффи в лектории «Прямая речь»

В этот вечер прозвучат удивительные рассказы Надежды Тэффи в исполнении талантливой актрисы Дарьи Юрской, Заслуженной артистки России и солистки МХТ им. Чехова. Ее творчество можно сравнить с бокалом шампанского: оно искрится и кружит голову, но за легкостью скрывается глубокий смысл.

Юмор и мудрость Тэффи

Юмор Надежды Тэффи — это особая форма деликатности. Она заставляет улыбаться даже в самые трудные моменты, когда жизнь испытывает на прочность. Ее комичные и абсурдные истории, наполненные реальными переживаниями, знакомы каждому. Умение Тэффи писать с юмором и меткостью делает ее произведения актуальными и спустя сто лет.

Музыкальное сопровождение

На сцене вместе с Дарьей Юрской выступят заслуженная артистка РФ Лена Ревич (скрипка) и лауреат международных конкурсов Юрий Панов (фортепиано). Их музыка придаст особую атмосферу вечеру, подчеркивая иронию и мудрость текстов Тэффи.

Цитата от Надежды Тэффи

«Как бы ни были нелепы написанные мною выдумки, жизнь, если захочет, напишет куда нелепее!» — эти слова напоминают нам о том, что ирония и юмор могут быть лучшими средствами для преодоления любых трудностей.

Информация о мероприятии

Продолжительность: примерно 1 час 40 минут

Рекомендуемый возраст: 12+

Приглашаем вас провести вечер с Надеждой Тэффи, позволяя себе смеяться и грустить вместе с ее героями. Это будет незабываемое путешествие в мир иронии и мудрости!