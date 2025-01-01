Амадео Модильяни — художник, чья жизнь полна противоречий и трагедий. Его называли «проклятым» гением, и несмотря на то что при жизни он не мог продать свои работы даже за пару франков, сегодня его меланхоличные и чувственные портреты стоят целые состояния.
На лекции с искусствоведом Дарьей Урядовой вы погрузитесь в атмосферу ослепительного и яростного Парижа начала XX века — эпохи таких мастеров, как Пикассо, Аполлинер и Сутин.
Короткая, ослепительная и полная страданий жизнь превратила Модильяни в вечную легенду мирового искусства. Почему он был обречен на безумие и славу? Об этом мы и поговорим на лекции.
Дарья Урядова — искусствовед, экскурсовод, лектор и ведущий координатор выставочных проектов Музея русского импрессионизма. Она является специалистом по истории русского искусства рубежа XIX-XX веков.
Примерная продолжительность: 1 час 30 минут
Рекомендуемый возраст: 14+
Если у вас нет возможности посетить лекцию вживую, вы можете присоединиться онлайн.