Дарья Урядова. Проклятый гений Парижа
Дарья Урядова. Проклятый гений Парижа

Дарья Урядова. Проклятый гений Парижа

16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Лекция о Амадео Модильяни в лектории «Прямая речь»

Амадео Модильяни — художник, чья жизнь полна противоречий и трагедий. Его называли «проклятым» гением, и несмотря на то что при жизни он не мог продать свои работы даже за пару франков, сегодня его меланхоличные и чувственные портреты стоят целые состояния.

На лекции с искусствоведом Дарьей Урядовой вы погрузитесь в атмосферу ослепительного и яростного Парижа начала XX века — эпохи таких мастеров, как Пикассо, Аполлинер и Сутин.

Что вы узнаете на лекции?

  • Как Амадео, юноша из благопристойной итальянской семьи, стал символом богемной жизни Монпарнаса?
  • В чем магия портретов, созданных Модильяни, и почему его герои с вытянутыми шеями и бездонными глазами так гипнотизируют зрителя?
  • Какой отпечаток на творчестве Модильяни оставила история его великой и разрушительной любви с Жанной Эбютерн?

Короткая, ослепительная и полная страданий жизнь превратила Модильяни в вечную легенду мирового искусства. Почему он был обречен на безумие и славу? Об этом мы и поговорим на лекции.

О лекторе

Дарья Урядова — искусствовед, экскурсовод, лектор и ведущий координатор выставочных проектов Музея русского импрессионизма. Она является специалистом по истории русского искусства рубежа XIX-XX веков.

Информация о лекции

Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

Рекомендуемый возраст: 14+

Если у вас нет возможности посетить лекцию вживую, вы можете присоединиться онлайн.

Ноябрь
10 ноября понедельник
19:30
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
от 2350 ₽

