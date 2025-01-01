Лекция об искусстве: Погружение в мир фовизма в лектории «Прямая речь»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию об одном из самых ярких направлений XX века — фовизме. Это первое авангардное течение в истории искусства, которое подарило своим художникам не только славу, но и богатство. Фовизм показал, что искусство может быть не только красивым, но и свободным.

О лекции

Вместе с искусствоведом Дарьей Урядовой вы откроете для себя мир ярких красок, смелых форм и революционного подхода к живописи. На лекции вы:

Проследите путь возникновения и развития фовизма во Франции.

Познакомитесь с художниками, чьи работы определили эстетику этого направления.

Разберете, как смелые эксперименты фовистов с цветом повлияли на последующее развитие искусства.

Узнаете, почему фовизм оставил заметный след в истории.

Исторический контекст

В 1905 году на Осеннем салоне в Париже работы таких мастеров, как Анри Матисс, Андре Дерен и Вламингк, произвели настоящую сенсацию. Яркость и первобытная сила их полотен настолько поразили искусствоведа Луи Вокселя, что он окрестил их «дикарями» — «les fauves». Это изначально оскорбительное прозвище стало официальным названием для фовизма, первого значительного художественного течения нового столетия.

О лекторе

Дарья Урядова — искусствовед, экскурсовод, лектор и ведущий координатор выставочных проектов Музея русского импрессионизма. Она является специалистом по истории русского искусства рубежа XIX-XX веков.

Информация о мероприятии

Продолжительность: примерно 1 час 30 минут.

Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться к лекции онлайн.

Забудьте о скучных академических лекциях! Вас ждет яркое путешествие в мир, где цвет говорит громче слов, а кисть пишет то, что чувствует душа.