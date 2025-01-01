Лекция о Илье Машкове и русском авангарде в лектории «Прямая речь»

Сочные натюрморты, яркие краски и смелые эксперименты – это не китч, а настоящий манифест жизнелюбия. Приглашаем вас на лекцию вместе с искусствоведом Дарьей Урядовой, в ходе которой вы сможете разобраться в творчестве Ильи Машкова – сооснователя легендарного объединения «Бубновый валет» и одного из самых дерзких художников русского авангарда.

Масштабная ретроспектива

В Третьяковской галерее до конца октября открыта масштабная ретроспектива работ Ильи Машкова. Если вы собираетесь посетить выставку или уже были там, обязательно приходите на лекцию!

Что вы узнаете

Как Илья Машков превратил обычные натюрморты в феерию цвета и экспрессии?

Откуда в творчестве художника такая смелость и новаторство, предвосхитившие тенденции русского авангарда?

Почему картины Машкова до сих пор вызывают споры и восхищение?

В рамках лекции мы разберем, как Машков сочетал народный лубок с европейским модернизмом, почему его натюрморты сравнивают с «пиром для глаз» и как он стал голосом эпохи художественного бунта.

О лекторе

Дарья Урядова – искусствовед, экскурсовод, лектор и ведущий координатор выставочных проектов Музея русского импрессионизма. Она является специалистом по истории русского искусства рубежа XIX-XX веков.

Информация о лекции

Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

Рекомендуемый возраст: 14+

Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться онлайн.