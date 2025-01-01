Сочные натюрморты, яркие краски и смелые эксперименты – это не китч, а настоящий манифест жизнелюбия. Приглашаем вас на лекцию вместе с искусствоведом Дарьей Урядовой, в ходе которой вы сможете разобраться в творчестве Ильи Машкова – сооснователя легендарного объединения «Бубновый валет» и одного из самых дерзких художников русского авангарда.
В Третьяковской галерее до конца октября открыта масштабная ретроспектива работ Ильи Машкова. Если вы собираетесь посетить выставку или уже были там, обязательно приходите на лекцию!
В рамках лекции мы разберем, как Машков сочетал народный лубок с европейским модернизмом, почему его натюрморты сравнивают с «пиром для глаз» и как он стал голосом эпохи художественного бунта.
Дарья Урядова – искусствовед, экскурсовод, лектор и ведущий координатор выставочных проектов Музея русского импрессионизма. Она является специалистом по истории русского искусства рубежа XIX-XX веков.
Примерная продолжительность: 1 час 30 минут
Рекомендуемый возраст: 14+
Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться онлайн.