Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дарья Урядова. Илья Машков — бунтарь русского авангарда
Билеты от 2350₽
Киноафиша Дарья Урядова. Илья Машков — бунтарь русского авангарда

Дарья Урядова. Илья Машков — бунтарь русского авангарда

16+
Возраст 16+
Билеты от 2350₽

О концерте/спектакле

Лекция о Илье Машкове и русском авангарде в лектории «Прямая речь»

Сочные натюрморты, яркие краски и смелые эксперименты – это не китч, а настоящий манифест жизнелюбия. Приглашаем вас на лекцию вместе с искусствоведом Дарьей Урядовой, в ходе которой вы сможете разобраться в творчестве Ильи Машкова – сооснователя легендарного объединения «Бубновый валет» и одного из самых дерзких художников русского авангарда.

Масштабная ретроспектива

В Третьяковской галерее до конца октября открыта масштабная ретроспектива работ Ильи Машкова. Если вы собираетесь посетить выставку или уже были там, обязательно приходите на лекцию!

Что вы узнаете

  • Как Илья Машков превратил обычные натюрморты в феерию цвета и экспрессии?
  • Откуда в творчестве художника такая смелость и новаторство, предвосхитившие тенденции русского авангарда?
  • Почему картины Машкова до сих пор вызывают споры и восхищение?

В рамках лекции мы разберем, как Машков сочетал народный лубок с европейским модернизмом, почему его натюрморты сравнивают с «пиром для глаз» и как он стал голосом эпохи художественного бунта.

О лекторе

Дарья Урядова – искусствовед, экскурсовод, лектор и ведущий координатор выставочных проектов Музея русского импрессионизма. Она является специалистом по истории русского искусства рубежа XIX-XX веков.

Информация о лекции

Примерная продолжительность: 1 час 30 минут
Рекомендуемый возраст: 14+
Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться онлайн.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
19:30 от 2350 ₽

В ближайшие дни

Игровая программа «День в спецназе — Молния»
18+
Интерактивный
Игровая программа «День в спецназе — Молния»
23 сентября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 37000 ₽
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Интерактивный
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
3 сентября в 15:00 Музей «В Тишине»
от 1350 ₽
Re_Member. Вспомни и воссоединись
12+
Инсталляция Объект Интерактивный Современное искусство
Re_Member. Вспомни и воссоединись
17 сентября в 17:20 Центр «Марс»
от 1200 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше