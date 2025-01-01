Лекция о великом художнике Карле Брюллове

Картина «Последний день Помпеи» Брюллова оставила неизгладимый след в искусстве XIX века. В то время как одни критики восхищались этим произведением, называет его величайшей работой столетия, другие считали его «фальшью» и «ничтожеством». Тем не менее, картина произвела фурор как в Европе, так и в России, став источником вдохновения для таких величин, как Пушкин. Художника быстро окрестили «великим Карлом».

На лекции, посвященной этому удивительному мастеру, искусствовед Дарья Урядова проведет зрителей через его творческий путь – от первых успехов в Италии до создания выдающихся шедевров. Особое внимание будет уделено монументальному полотну «Последний день Помпеи», которому Брюллов посвятил огромное количество своих сил и таланта, и которое принесло ему европейскую славу.

Темы лекции

Как провинциальный русский художник покорил Рим и Ватикан?

Правда ли, что работы Брюллова – это не просто портреты, а настоящие драмы на холсте?

Что нового предложил живописи Брюллов и почему его произведения могут показаться слишком яркими?

Какое влияние оказал Брюллов на развитие русской живописи?

Кроме того, в этом году в Третьяковской галерее проходит выставка, посвященная 225-летию Брюллова. Если вы собираетесь посетить экспозицию или уже побывали там, лекция станет отличным дополнением к вашему опыту. Вы сможете узнать, в чем уникальность выставки и на какие работы стоит обратить особое внимание.

О лекторе

Дарья Урядова – искусствовед, экскурсовод и координатор выставочных проектов Музея русского импрессионизма. Она является экспертом по истории русского искусства рубежа XIX-XX веков.

Информация о лекции

Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

Рекомендуемый возраст: 14+

Если у вас нет возможности посетить лекцию вживую, вы можете присоединиться к ней онлайн.