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Дарья Мусс. Танатология в России
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дарья Мусс. Танатология в России

Дарья Мусс. Танатология в России

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Дарьи Мусс: «Танатология в России»

Приглашаем вас на уникальную лекцию Дарьи Мусс, посвященную танатологии — науке о смерти. Эта тема всегда вызывала интерес и глубокие размышления, а в России ей занимались не только ученые, но и выдающиеся деятели искусства.

О чем вы узнаете на лекции?

  • Кто из известных российских ученых и писателей изучал смерть и ее философские аспекты?
  • Как литературные произведения способствовали развитию интереса к теме умирания?
  • Какие медики посвятили свою жизнь исследованию процесса умирания?
  • Что такое философская танатология и какие методы используют ее представители в своих исследованиях?

Кто ведущий лекции?

Дарья Мусс — выпускница факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, психолог-суицидолог и исследователь, специализирующийся на философской танатологии. Ее знания и опыт позволят глубже понять сложные аспекты жизни и смерти.

Возрастное ограничение

Лекция рекомендуется для зрителей старше 16 лет.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
16:00 от 1000 ₽

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