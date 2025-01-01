Приглашаем вас на уникальную лекцию Дарьи Мусс, посвященную танатологии — науке о смерти. Эта тема всегда вызывала интерес и глубокие размышления, а в России ей занимались не только ученые, но и выдающиеся деятели искусства.
Дарья Мусс — выпускница факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, психолог-суицидолог и исследователь, специализирующийся на философской танатологии. Ее знания и опыт позволят глубже понять сложные аспекты жизни и смерти.
Лекция рекомендуется для зрителей старше 16 лет.