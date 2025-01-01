Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дарья Мусс. Суицидология: наука на страже жизни
Билеты от 1400₽
Киноафиша Дарья Мусс. Суицидология: наука на страже жизни

Дарья Мусс. Суицидология: наука на страже жизни

16+
Возраст 16+
Билеты от 1400₽

О выставке

Лекция Дарьи Мусс о суицидологии

Что такое суицидология? Это наука, изучающая феномен самоубийства, который существует с момента появления человечества. Несмотря на то что термин «суицид» стал широко употребляться лишь в XVII веке, самоубийства остаются одной из главных социальных проблем. По данным на начало 20-х годов XXI века, они занимают 8-е место среди причин смерти и 2-е среди смертей в молодом возрасте.

Темы лекции

  • Научные исследования феномена самоубийства;
  • Известные исследователи самоубийств в России и за рубежом;
  • Культурные особенности отношения к самоубийству;
  • Превенция суицида и работа специалиста-суицидолога.

О лекторе

Дарья Мусс — выпускница факультета психологии СПбГУ, психолог-суицидолог, исследователь и философский танатолог. Её опыт и знания помогут глубже понять данную проблему и методы работы с ней.

Купить билет на выставка Дарья Мусс. Суицидология: наука на страже жизни

Помощь с билетами
Январь
16 января пятница
19:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1400 ₽
В других городах
Январь
31 января суббота
19:00
Тренинг-центр «Измайловский» Санкт-Петербург, Измайловский просп., 2
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Лаборатория цвета
6+
Перформанс Интерактивный Видео Инсталляция Новые медиа Современное искусство
Лаборатория цвета
11 декабря в 16:20 Digital Art Центр «Внутришоу»
от 690 ₽
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
11 декабря в 19:00 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
Из Пекина в Москву: диалог культур
6+
Живопись Графика Классическое искусство
Из Пекина в Москву: диалог культур
3 января в 14:30 Третьяковская галерея
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше