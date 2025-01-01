Лекция Дарьи Мусс о суицидологии

Что такое суицидология? Это наука, изучающая феномен самоубийства, который существует с момента появления человечества. Несмотря на то что термин «суицид» стал широко употребляться лишь в XVII веке, самоубийства остаются одной из главных социальных проблем. По данным на начало 20-х годов XXI века, они занимают 8-е место среди причин смерти и 2-е среди смертей в молодом возрасте.

Темы лекции

Научные исследования феномена самоубийства;

Известные исследователи самоубийств в России и за рубежом;

Культурные особенности отношения к самоубийству;

Превенция суицида и работа специалиста-суицидолога.

О лекторе

Дарья Мусс — выпускница факультета психологии СПбГУ, психолог-суицидолог, исследователь и философский танатолог. Её опыт и знания помогут глубже понять данную проблему и методы работы с ней.