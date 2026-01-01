Оповещения от Киноафиши
Дарья Мусс. Антропология смерти: от танатоса до жанра тру-крайм
Билеты от 1200₽
16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О выставке

Антропологическая лекция Дарьи Мусс

Неоднозначное отношение человека к смерти существует на протяжении веков. В рамках лекции Дарьи Мусс мы исследуем, как культура влияет на восприятие этой темы и какие последствия это имеет для общества.

Тайны человеческой природы

Что общего у стоиков и любителей телепередачи «Следствие вели»? Как идеи Зигмунда Фрейда изменили представления о инстинкте смерти? На эти вопросы постарается ответить Дарья Мусс, выпускница факультета психологии СПбГУ и психолог-суицидолог.

Современные тренды

Почему мы так интересуемся блогами судебно-медицинских экспертов и танатопрактиков? Как изменения в культуре влияют на наше восприятие смерти? Эти темы будут обсуждаться на лекции, которая обещает быть не только познавательной, но и провокационной.

Приходите послушать, как современный философский антрополог рассматривает сущность смерти и её значение для нашей жизни.

Апрель
5 апреля воскресенье
19:00
Auditorium Москва, Воздвиженка, 9
от 1200 ₽
В других городах
Апрель
11 апреля суббота
19:00
Тренинг-центр «Измайловский» Санкт-Петербург, Измайловский просп., 2

