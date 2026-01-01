Антропологическая лекция Дарьи Мусс

Неоднозначное отношение человека к смерти существует на протяжении веков. В рамках лекции Дарьи Мусс мы исследуем, как культура влияет на восприятие этой темы и какие последствия это имеет для общества.

Тайны человеческой природы

Что общего у стоиков и любителей телепередачи «Следствие вели»? Как идеи Зигмунда Фрейда изменили представления о инстинкте смерти? На эти вопросы постарается ответить Дарья Мусс, выпускница факультета психологии СПбГУ и психолог-суицидолог.

Современные тренды

Почему мы так интересуемся блогами судебно-медицинских экспертов и танатопрактиков? Как изменения в культуре влияют на наше восприятие смерти? Эти темы будут обсуждаться на лекции, которая обещает быть не только познавательной, но и провокационной.

Приходите послушать, как современный философский антрополог рассматривает сущность смерти и её значение для нашей жизни.