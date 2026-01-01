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Дарья Котова
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Киноафиша Дарья Котова

Дарья Котова

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Возраст 18+
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О концерте

Уникальный концерт Дарьи Котовой в клубе «Magnus Locus»

В музыкальном клубе «Magnus Locus» зрителей ждет захватывающее выступление российской певицы Дарьи Котовой. Она завоевала популярность благодаря своей участию в шоу «Голос», что сделало её имя известным в музыкальных кругах. Для поклонников её творчества это событие станет настоящим праздником.

Интерес о Дарье Котовой

Дарья Котова родилась 16 марта 1993 года в Петропавловске, Казахстан. Свою карьеру она начала в молодой поре, но истинную популярность обрела на телевизионном шоу «Голос». Благодаря своему уникальному голосу и харизме, Дарья привлекает внимание зрителей и критиков, что делает её выступления незабываемыми.

Не упустите возможность увидеть Дарью Котову на сцене и насладиться ее музыкой в клубе «Magnus Locus»!

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Сентябрь
22 сентября вторник
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9

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